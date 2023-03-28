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    Гуси в шоке, что такое?! Зоопарк показывает погодные дебаты

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    2 комментария

    Снегопад в Петербурге стал новостью не только для людей, но и для зверей. По их биологическим часам уже весна, например медведи проснулись и выходят из берлог. Обитатели Ленинградского зоопарка тоже, мягко говоря, удивлены.

    «Послушайте только, как наши горные и серые гуси с пруда у лектория обсуждают между собой внезапные осадки. Они явно не ожидали, что зима решит внезапно вновь вернуться в город», — рассказывает зоопарк 28 марта и публикует видеозапись «дебатов».

    Снегопад начался ночью 27 марта, вечером вернулся с новой силой и продолжится в ближайшие дни, особенно в ночь на среду. При этом водоёмы почти очистились ото льда, и в них возникает снежура.

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    Комментарии 2

    triton197728 Мар 2023 в 14:39
    Гуси впечатляюще шипят)
    +1−0
    Гость28 Мар 2023 в 14:21
    Гуси гуси вы куда?
    Га-а-га га га....
    +0−0
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