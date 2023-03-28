Гуси в шоке, что такое?! Зоопарк показывает погодные дебаты

Снегопад в Петербурге стал новостью не только для людей, но и для зверей. По их биологическим часам уже весна, например медведи проснулись и выходят из берлог. Обитатели Ленинградского зоопарка тоже, мягко говоря, удивлены.



«Послушайте только, как наши горные и серые гуси с пруда у лектория обсуждают между собой внезапные осадки. Они явно не ожидали, что зима решит внезапно вновь вернуться в город», — рассказывает зоопарк 28 марта и публикует видеозапись «дебатов».

