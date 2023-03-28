Индонезия ведет операцию по освобождению новозеландского пилота, пленённого папуасами

Индонезийские силы безопасности ведут операцию против командования освободительной армии Западного Папуа, которое в течение 50 дней удерживает в заложниках новозеландского пилота Филипа Мертенса. Об этом 28 марта сообщает издание RNZ.
Автор: youtube.com/The Times and The Sunday Times
Операция началась на прошлой неделе и вызвала ответную атаку со стороны сепаратистской группировки. Обе стороны подтвердили несколько жертв.
Пока неизвестно, находился ли Мертенс в укрытии в джунглях, которое стало целью атаки.
Представитель Human Rights Watch в Джакарте заявил, что между индонезийскими силами безопасности и группировками боевиков коренных папуасов произошла серия столкновений.