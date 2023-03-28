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    Индонезия ведет операцию по освобождению новозеландского пилота, пленённого папуасами

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    13 комментариев

    Индонезийские силы безопасности ведут операцию против командования освободительной армии Западного Папуа, которое в течение 50 дней удерживает в заложниках новозеландского пилота Филипа Мертенса. Об этом 28 марта сообщает издание RNZ.

    Автор: youtube.com/The Times and The Sunday Times

    Операция началась на прошлой неделе и вызвала ответную атаку со стороны сепаратистской группировки. Обе стороны подтвердили несколько жертв.

    Пока неизвестно, находился ли Мертенс в укрытии в джунглях, которое стало целью атаки.

    Представитель Human Rights Watch в Джакарте заявил, что между индонезийскими силами безопасности и группировками боевиков коренных папуасов произошла серия столкновений.

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    Комментарии 13

    Гость28 Мар 2023 в 13:16
    Зачем аборигены съели Кука?
    +0−0
    Pilat28 Мар 2023 в 13:15
    А если они его для супа удерживают, такие у них традиции.
    А ведь как нас учат - традиции других народов нудно уважать.
    НА КОЛЕНИ!
    +0−0
    Гость28 Мар 2023 в 13:09
    Полагая что печень этого пилота они уже потушили с местными бобами и запили локальным кьянти )
    +0−0
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