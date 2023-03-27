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    Уголовное дело возбуждено после покушения на главу полиции Мариуполя

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    Неизвестные подложили взрывчатку под служебный автомобиль, на котором ездил начальник полиции Мариуполя Михаил Москвин. Об этом 27 марта сообщает Следственный комитет по ДНР.

    По данным ведомства, взрывное устройство неустановленного типа находилось на земле под машиной, припаркованной на проспекте строителей, со стороны водительского сиденья. Утром в понедельник его привели в действие.

    «В результате возгорания автомобиля в Мариуполе контузию получил начальник городского подразделения МВД России Михаил Москвин», — уточняют в СКР.

    Случившееся квалифицировали как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Санкции статьи 317 УК предусматривают от 12 лет лишения свободы до пожизненного срока.

    ТАСС сообщал, что Москвин находился в нескольких метрах от взорвавшегося автомобиля. Причастных к преступлению ищут.

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