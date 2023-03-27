В России начнут продавать иранские автомобили. А если зайдут, даже собирать

Иранские автомобили Saipa начнут продавать в России с 1 июня, к этому времени в РФ параллельным импортом поставят порядка 1000 моделей Quik, Saina и Shahin. Об этом 27 марта сообщает РИА Новости со ссылкой еа гендиректора «Бест Моторс» Александра Степанова.



Диапазон цен на иранский автопром планируют заложить в пределах от 1 до 1,7 миллиона рублей. Как подчеркнул топ-менеджер, машины будут подлежать гарантийному обслуживанию — «Бест Моторс» заключил контракт с Saipa на три года. В этом году дилер планирует продать до 10 тысяч автомобилей иранского бренда.

