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    В России начнут продавать иранские автомобили. А если зайдут, даже собирать

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    Иранские автомобили Saipa начнут продавать в России с 1 июня, к этому времени в РФ параллельным импортом поставят порядка 1000 моделей Quik, Saina и Shahin. Об этом 27 марта сообщает РИА Новости со ссылкой еа гендиректора «Бест Моторс» Александра Степанова.

    Диапазон цен на иранский автопром планируют заложить в пределах от 1 до 1,7 миллиона рублей. Как подчеркнул топ-менеджер, машины будут подлежать гарантийному обслуживанию — «Бест Моторс» заключил контракт с Saipa на три года. В этом году дилер планирует продать до 10 тысяч автомобилей иранского бренда.

    В планах у «Бест Моторс» — локализация производства автомобилей Saipa в Шушарах, там, где собирали фуры MAN. Сейчас, по словам Александра Степанова, вопрос в стадии обсуждения. Окончательное решение примут лишь после того, как станет понятно, есть ли у российского потребителя интерес к иранскому автопрому.

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    АвтомобилиИран
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