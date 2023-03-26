«Ничем не отличается от хорошего питерского квартала». Путин оценил новый ЖК в Мариуполе

Президент России Владимир Путин рассказал, что поездка в Мариуполь давно назрела, поскольку ему необходимо было проверить ход восстановительных работ. Об этом глава государства заявил в интервью Павлу Зарубину на канале
По словам главы государства, ему необходимо было на примере Мариуполя ознакомиться с ходом реконструкции города, посмотреть, как идут капитальные ремонты жилых помещений. «То есть эта чисто рабочая поездка давно назрела», — сказал Путин.
Президент отметил, что недавно возведенный ЖК «Невский» в Мариуполе ничем не отличается от петербургского квартала.
«Я вам скажу, что это такой квартал, он ничем не отличается от хорошего московского квартала либо питерского. Это хороший уровень», — подытожил президент.
Владимир Путин совершил поездку в Мариуполь 19 марта. В городе он встретился с местными жителями и осмотрел несколько районов. Это была первая поездка российского лидера в Донбасс.
Восстановление Мариуполя финансируется через фонд «Победа». Субсидии происходят за счет резервного фонда Смольного.