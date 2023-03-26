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    «Ничем не отличается от хорошего питерского квартала». Путин оценил новый ЖК в Мариуполе

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    Президент России Владимир Путин рассказал, что поездка в Мариуполь давно назрела, поскольку ему необходимо было проверить ход восстановительных работ. Об этом глава государства заявил в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 24». Отрывок беседы ведущий опубликовал в своем Telegram-канале 26 марта.

    По словам главы государства, ему необходимо было на примере Мариуполя ознакомиться с ходом реконструкции города, посмотреть, как идут капитальные ремонты жилых помещений. «То есть эта чисто рабочая поездка давно назрела», — сказал Путин.

    Президент отметил, что недавно возведенный ЖК «Невский» в Мариуполе ничем не отличается от петербургского квартала.

    «Я вам скажу, что это такой квартал, он ничем не отличается от хорошего московского квартала либо питерского. Это хороший уровень», — подытожил президент.

    Владимир Путин совершил поездку в Мариуполь 19 марта. В городе он встретился с местными жителями и осмотрел несколько районов. Это была первая поездка российского лидера в Донбасс.

    Восстановление Мариуполя финансируется через фонд «Победа». Субсидии происходят за счет резервного фонда Смольного.

    Мариуполь стал городом-побратимом Петербурга в июне 2022 года и принимает активное участие в его восстановлении. К 1 сентября 2022 года были открыты три школы, три детских сада, а к 1 января 2023 года восстановили и заселили восемь домов. В общей сложности Петербург восстанавливает порядка 40 объектов.

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