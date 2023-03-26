«Ничем не отличается от хорошего питерского квартала». Путин оценил новый ЖК в Мариуполе

Президент России Владимир Путин рассказал, что поездка в Мариуполь давно назрела, поскольку ему необходимо было проверить ход восстановительных работ. Об этом глава государства заявил в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 24» . Отрывок беседы ведущий опубликовал в своем Telegram-канале 26 марта.



По словам главы государства, ему необходимо было на примере Мариуполя ознакомиться с ходом реконструкции города, посмотреть, как идут капитальные ремонты жилых помещений. «То есть эта чисто рабочая поездка давно назрела», — сказал Путин.

