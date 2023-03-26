Под Тулой взорвался беспилотник, а Путин дал интервью об СВО: новости спецоперации за 26 марта

Накануне стало известно, что за участие в СВО помилованы около пяти тысяч бывших заключенных Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 26 марта.



Ситуация в России Московский Следственный комитет сообщил, что возбудил дело о дискредитации ВС РФ против 51-летнего мужчины. В ведомстве не назвали его фамилии, но, по данным источника ТАСС, речь идет о Константине Сонине — экс-профессоре ВШЭ. В Тульской области прогремел взрыв. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что причина взрыва — украинский беспилотник Ту-141 «Стриж», начиненный взрывчаткой. Место ЧП — улица города Киреевска, на ней повреждены три многоквартирных дома и четыре хозпостройки. Два человека получили осколочные ранения.

— Взрыв прозвучал в 15:19, двое пострадавших — 2002 года и 2006 года рождения, у них осколочные раны, скорая [помощь] на месте. Есть воронка. Этот взрыв был в черте города, — передает ТАСС сообщение ЕДДС района. Власти Тульской области выступили с заявлением о том, что угрозы безопасности населения и инфрастуктуры нет, на месте работает созданная по поводу ЧП комиссия. Ранения пострадавших легкие, им оказана медпомощь. Впоследствии число пострадавших выросло до трех.

Последствия взрыва Baza / T.me

Интервью президента Владимир Путин дал большое интервью телеканалу «Россия-24». Главные тезисы, касающиеся СВО: Запад поставляет Украине «очень приличное» количество вооружений, эти поставки — только попытка продлить конфликт; российские военные пытаются уничтожать эти вооружения в процессе поставки; страны Запада — «зачинщики и подстрекатели» конфликта, а этими поставками они переходят «красные линии»; поездка Путина в Мариуполь — рабочая, ее цель — посмотреть, как идут восстановительные работы в новых регионах; также президенту было важно почувствовать настроения жителей города; российская оборонная промышленность развивается очень быстро и произведет в три раза больше боеприпасов, чем могут поставить Украине; Россия за год произведет больше 1,6 тысячи танков, а общее количество танков у России более чем втрое будет превышать их число у ВСУ; Россия не допускает излишней милитаризации своей экономики; России есть чем ответить на снаряды с обедненным ураном, у страны есть сотни тысяч таких боеприпасов, но она их пока не применяет; Россия и Китай развивают сотрудничество, в том числе военно-техническое, но «это не военный союз»; правды о взрывах на газопроводе «Северный поток» будет трудно добиться, но когда-нибудь она вскроется.



Ядерное оружие в Белоруссии Также в интервью Путин сообщил, что 1 июля Россия заканчивает строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Ей уже передан комплекс «Искандер», который может быть носителем такого оружия. — Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, — сказал Путин и подчеркнул, что в этом «нет ничего необычного». — Соединенные Штаты делают это в течение десятилетий. Они разместили уже давно на территориях своих стран-союзников, стран НАТО, в Европе свое тактическое ядерное оружие. <...> И мы договорились [с Белоруссией], что мы сделаем то же самое. Не нарушая, хочу это подчеркнуть, своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия.

Эту новость активно комментировали за рубежом. Пресс-служба Пентагона сообщила, что у США нет никаких сведений, которые указывали бы на то, что Россия намерена применить ядерное оружие. Правительство Германии, как пишет Die Welt, назвало эти новости «очередной попыткой ядерного запугивания». Глава внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов ответить новыми санкциями. В Польше новости осудили как «усиление угрозы миру в Европе».