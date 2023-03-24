«Живём за счёт ренты с нефти и газа». Дерипаска сравнил россиян с бабуинами из Восточной Африки

Трудности, с которыми столкнулась экономика США, напомнили миллиардеру Олегу Дерипаске проблемы российской экономики. Об этом предприниматель 24 марта высказался в своем телеграмм-канале, сравнив россиян с бабуинами «из Восточной Африки».
Проблемы американских региональных банков, которые «банкротятся один за одним» после повышения ставки ФРС до 5%, малого, среднего и крупного промышленного бизнеса США, который с такими ставками не может себе позволить конкуренцию с Китаем и Мексикой, показались бизнесмену до боли знакомыми и напомнили ему «наши проблемы».
«И не поэтому ли последние 12 лет у нас нет ни содержательного экономического роста, ни роста доходов основных групп населения? – задался Дерипаска риторическим вопросом. – Живём за счёт ренты с нефти и газа, как бабуины из Восточной Африки, едва-едва сводя концы с концами. Откладывая опять на потом развитие и Сибири, и Дальнего Востока».
К посту миллиардер прикрепил ссылку на статью о бабуинах в «Википедии».
Дерипаска нередко резко высказывается в своем блоге по разным поводам. В 2021 году он раскритиковал там Росстат за «жонглирование цифрами» о минимальном количестве бедных в России и «победы» на бумаге. В Кремле прокомментировали пост: «Дерипаска — опытный предприниматель, но Росстат оперирует большим объемом выверенных данных». После этого бизнесмен «отредактировал пост, смягчив его тональность.