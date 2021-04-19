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Дерипаска — опытный предприниматель, но у Росстата больше данных. Песков прокомментировал слова миллиардера о манипуляциях цифрами о бедных россиянах

В Кремле ответили на критику Дерипаски в адрес Росстата за «манипулирование статистикой» о бедных

В Кремле Олега Дерипаску считают опытным предпринимателем, но Росстат оперирует большим объемом выверенных данных о проблеме бедности в стране. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 19 апреля прокомментировал критику миллиардера в адрес главного статистического ведомства России.

«Вы знаете, что Дерипаска — всё-таки достаточно опытный предприниматель и обладает большим объемом знаний, и в области экономики он является достаточно крупным работодателем, но здесь нужно учитывать, что Росстат всё-таки оперирует большим выверенным массивом, и правительство, конечно, ориентируется на те данные, которые выдает Росстат», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Ранее Дерипаска высказал мнение, что в России порядка 80 миллионов человек живут за чертой бедности (получают доходы ниже прожиточного минимума), а не 17,8 миллиона, как подсчитал Росстат. По данным ведомства, это соответствует 12,1 % населения, что является минимальным показателем с 2014 года.

Дерипаска заявил, что Росстат за последние годы научился «виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой». Бизнесмен считает, что подобные «победы» над бедностью» происходят в основном на бумаге.

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Комментарии (7)

262255201
Показательно, что даже приближенные устали от хронического вранья
maarks1909
Проведут беседу, он уже второй раз в разрез генеральной линии. А тут в канун обращения главного к Федеральному Собранию. Идеологическая диверсия выходит! Хочет из богатейших стать просто зажиточным европейцем и яхты поменять на трамвайчик по Сенне))
blackcatwhitecat
Хах, быстро его нагнули. Уже отредактировал )))
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