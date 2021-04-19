Дерипаска — опытный предприниматель, но у Росстата больше данных. Песков прокомментировал слова миллиардера о манипуляциях цифрами о бедных россиянах

В Кремле Олега Дерипаску считают опытным предпринимателем, но Росстат оперирует большим объемом выверенных данных о проблеме бедности в стране. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 19 апреля прокомментировал критику миллиардера в адрес главного статистического ведомства России.

«Вы знаете, что Дерипаска — всё-таки достаточно опытный предприниматель и обладает большим объемом знаний, и в области экономики он является достаточно крупным работодателем, но здесь нужно учитывать, что Росстат всё-таки оперирует большим выверенным массивом, и правительство, конечно, ориентируется на те данные, которые выдает Росстат», — цитирует Пескова «Интерфакс».