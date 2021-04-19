«Победы на бумаге». Дерипаска раскритиковал Росстат за «жонглирование цифрами» о минимальном количестве бедных в России

Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал Росстат за «бравые» отчеты о «победах над бедностью». Так он 19 апреля прокомментировал результаты исследования статистического ведомства в своем телеграм-канале.
Как следует из данных Росстата, опубликованных на прошлой неделе, число россиян, доходы которых ниже прожиточного минимума, в 2020 году снизилось до 12,1% и составило 17,8 млн человек. Как выяснило РБК, этот показатель оказался минимальным с 2014 года, когда за чертой бедности находились 11,3% жителей страны.
Дерипаска назвал такую интерпретацию данных печальной. «Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн человек. На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 миллионов. Но Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие «бравые» отчеты о «победах» над бедностью. Обидно только, что «победы» эти в основном на бумаге происходят», — заявил он.
Правительство России продолжает бороться с бедностью населения. С 2019 по 2024 год оно планирует потратить на это 15,3 трлн рублей. В Счетной палате считают, что отмена введенных в «коронавирусном» 2020 году мер поддержки может обострить проблему бедности.