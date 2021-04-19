«Победы на бумаге». Дерипаска раскритиковал Росстат за «жонглирование цифрами» о минимальном количестве бедных в России

Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал Росстат за «бравые» отчеты о «победах над бедностью». Так он 19 апреля прокомментировал результаты исследования статистического ведомства в своем телеграм-канале.



Как следует из данных Росстата, опубликованных на прошлой неделе, число россиян, доходы которых ниже прожиточного минимума, в 2020 году снизилось до 12,1% и составило 17,8 млн человек. Как выяснило РБК, этот показатель оказался минимальным с 2014 года, когда за чертой бедности находились 11,3% жителей страны.

