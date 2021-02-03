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Счетная палата: проблема бедности может обостриться из-за прекращения мер поддержки 2020 года

Прекращение мер социальной поддержки, введённых в 2020 году, может обернуться обострением проблемы бедности, сообщает 3 февраля ТАСС со ссылкой на директора департамента Счётной палата РФ Ольгу Самарину.

Самарина отметила, что за девять месяцев 2020 года количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума возросло до 19,6 млн человек (примерно 13,5% населения страны) и комплекс мер 2020 года не позволил стабилизировать уровень бедности в России. «У нас на сегодняшний день национального проекта «Борьба с бедностью» нет», — цитирует Самарину агентство.

Также представитель Счётной палаты отметила, что в существующих государственных программах нет показателей, по которым можно было бы оценить динамику уровня бедности.

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Комментарии (6)

michailPotapov
платите среднюю зп как в штатах 3000$ для низкооплачиваемых работников
и 10000-15000 для средне оплачиваемых
и не будет бедности в Роиссе.
Вашъ Хозяинъ
На исследование проблем бедности выделен 1 млрд рублей...
IvanSt
Она еще бы уточнила размер этого прожиточного минимума. Тогда стало бы ясно, что в реальной бедности живут не 20, а куда как больше миллионов.
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