Счетная палата: проблема бедности может обостриться из-за прекращения мер поддержки 2020 года

Прекращение мер социальной поддержки, введённых в 2020 году, может обернуться обострением проблемы бедности, сообщает 3 февраля ТАСС со ссылкой на директора департамента Счётной палата РФ Ольгу Самарину.
Самарина отметила, что за девять месяцев 2020 года количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума возросло до 19,6 млн человек (примерно 13,5% населения страны) и комплекс мер 2020 года не позволил стабилизировать уровень бедности в России. «У нас на сегодняшний день национального проекта «Борьба с бедностью» нет», — цитирует Самарину агентство.
Также представитель Счётной палаты отметила, что в существующих государственных программах нет показателей, по которым можно было бы оценить динамику уровня бедности.