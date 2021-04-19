FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +11
75.55р90.46р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Дерипаска отредактировал пост с критикой Росстата после ответа из Кремля

После ответа Кремля миллиардер Олег Дерипаска отредактировал в своем телеграм-канале пост с критикой Росстата. Острые выражения сменила информация о роли президента Владимира Путина и правительства в поддержке малого бизнеса, пенсионеров и малоимущих.

Дерипаска убрал слова про жонглирование цифрами и манипулирование статистикой. Новый пассаж звучит: «Президент РФ регулярно уделяет внимание поддержке пенсионеров и малообеспеченного населения. Но без кардинальной коррекции кредитно-денежной политики и создания условий для проектного финансирования страна не сможет сделать следующий шаг в борьбе с бедностью».

Также бизнесмен расширил пост предложением о доступной ипотеке для регионов Сибири под 4% и проектном финансировании переработки сырья и экологической модернизации под 5%.

19 апреля Дерипаска высказал мнение, что в России порядка 80 миллионов человек живут за чертой бедности (получают доходы ниже прожиточного минимума), а не 17,8 миллиона, как подсчитал Росстат. Он заявил, что статистическое ведомство за последние годы научилось «виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой».

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вступился за Росстат, отметив, что предприниматель обладает опытом и много знает о проблеме бедности в стране, но служба статистики оперирует большим объемом выверенных данных и правительство ориентируется на ее отчеты.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

AlexPet
Nevermind) What's done - is done, lovely!
265112968
Собственно, факт правки только усиливает уверенность в изначальной справедливости поста. И добавляет к нему ещё одну нелицеприятную для власти составляющую - похуже бедности.
Уж лучше бы не трогали, могло бы прокатить за частное "неправильное" мнение.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний