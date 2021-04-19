Дерипаска отредактировал пост с критикой Росстата после ответа из Кремля

Дерипаска убрал слова про жонглирование цифрами и манипулирование статистикой. Новый пассаж звучит: «Президент РФ регулярно уделяет внимание поддержке пенсионеров и малообеспеченного населения. Но без кардинальной коррекции кредитно-денежной политики и создания условий для проектного финансирования страна не сможет сделать следующий шаг в борьбе с бедностью».

После ответа Кремля миллиардер Олег Дерипаска отредактировал в своем телеграм-канале пост с критикой Росстата. Острые выражения сменила информация о роли президента Владимира Путина и правительства в поддержке малого бизнеса, пенсионеров и малоимущих.

Также бизнесмен расширил пост предложением о доступной ипотеке для регионов Сибири под 4% и проектном финансировании переработки сырья и экологической модернизации под 5%.

19 апреля Дерипаска высказал мнение, что в России порядка 80 миллионов человек живут за чертой бедности (получают доходы ниже прожиточного минимума), а не 17,8 миллиона, как подсчитал Росстат. Он заявил, что статистическое ведомство за последние годы научилось «виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой».

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вступился за Росстат, отметив, что предприниматель обладает опытом и много знает о проблеме бедности в стране, но служба статистики оперирует большим объемом выверенных данных и правительство ориентируется на ее отчеты.