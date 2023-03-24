В Италии продолжают искать сына губернатора Красноярского края

По всей Италии продолжаются поиски сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артёма, сбежавшего из-под домашнего ареста. Об этом пишет 24 марта РИА Новости со ссылкой на представителей карабинеров.



У силовиков нет доказательств, что фигурант покинул территорию страны, также они не имеют данных о том, как ему удалось снять электронный браслет. «Мы собираем сведения, ведем перекрестный анализ — обычная работа в случае скрывающихся от следствия. Усилен контроль в аэропортах и на границах», — заявили в ведомстве.



Возможно, Усса-младшего включат в список Интерпола, «если этого еще не сделано», добавил карабинер.

