В Италии продолжают искать сына губернатора Красноярского края

По всей Италии продолжаются поиски сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артёма, сбежавшего
У силовиков нет доказательств, что фигурант покинул территорию страны, также они не имеют данных о том, как ему удалось снять электронный браслет. «Мы собираем сведения, ведем перекрестный анализ — обычная работа в случае скрывающихся от следствия. Усилен контроль в аэропортах и на границах», — заявили в ведомстве.
Возможно, Усса-младшего включат в список Интерпола, «если этого еще не сделано», добавил карабинер.
Отец предпринимателя, губернатор Александр Усс, заявил, что ему неизвестно местонахождение его сына, а квартира, где тот находился, «очень тщательно охранялась карабинерами», поэтому неясно, как Артёму удалось сбежать. Также чиновник убежден в полной невиновности своего сына.