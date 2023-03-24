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    В Италии продолжают искать сына губернатора Красноярского края

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    По всей Италии продолжаются поиски сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артёма, сбежавшего из-под домашнего ареста. Об этом пишет 24 марта РИА Новости со ссылкой на представителей карабинеров.

    У силовиков нет доказательств, что фигурант покинул территорию страны, также они не имеют данных о том, как ему удалось снять электронный браслет. «Мы собираем сведения, ведем перекрестный анализ — обычная работа в случае скрывающихся от следствия. Усилен контроль в аэропортах и на границах», — заявили в ведомстве.

    Возможно, Усса-младшего включат в список Интерпола, «если этого еще не сделано», добавил карабинер.

    Отец предпринимателя, губернатор Александр Усс, заявил, что ему неизвестно местонахождение его сына, а квартира, где тот находился, «очень тщательно охранялась карабинерами», поэтому неясно, как Артёму удалось сбежать. Также чиновник убежден в полной невиновности своего сына.

    Артём Усс исчез после того, как стало известно об одобрении его экстрадиции в США, где ему может грозить до 30 лет тюрьмы за отмывание денег и уклонение от санкций. Апелляционный суд Милана разрешил выдачу Усса американским властям два дня назад. Итальянское издание Corriere della Sera приводит детали исчезновения Артёма Усса.

    Напомним, что власти Соединенных Штатов обвиняют семерых человек, в том числе и Артёма Усса, в отмывании денег и уклонении от санкций — Вашингтон считает, что они закупали электронику двойного назначения и военные технологии, а также участвовали в сделках по торговле нефтью, используя подставные фирмы и криптовалюту.

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