Спасатели прекратили поиски утонувших брата и друга основателя Cream Soda

Водолазы прекратили поиски тел утонувшего брата основателя группы Cream Soda 25-летнего Романа Свиргунова и их друга 28-летнего Аристарха Сухомлинского. Они были в числе пятерых, провалившихся под лед Волги в селе Диево-Городище Ярославской области.
Как 23 марта рассказал 76.RU начальник Центра обеспечения действий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в Ярославской области Олег Беловошин, сегодня спасателям не поступала заявка от полиции.
По его словам, за трое суток водолазы исследовали 10 тысяч квадратных метров, использовали подводный дрон, но поиски осложняла мутная вода с видимостью около метра.
Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов, его брат и два друга погибли 20 марта, выйдя на ночную прогулку по Волге. Лед под компанией треснул, самостоятельно спастись смогла девушка, другой молодой человек позднее умер от переохлаждения в машине скорой помощи. Троих, в том числе Диму Нову, течение утащило под лед.