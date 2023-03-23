Спасатели прекратили поиски утонувших брата и друга основателя Cream Soda

Водолазы прекратили поиски тел утонувшего брата основателя группы Cream Soda 25-летнего Романа Свиргунова и их друга 28-летнего Аристарха Сухомлинского. Они были в числе пятерых, провалившихся под лед Волги в селе Диево-Городище Ярославской области.



Как 23 марта рассказал 76.RU начальник Центра обеспечения действий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в Ярославской области Олег Беловошин, сегодня спасателям не поступала заявка от полиции.



По его словам, за трое суток водолазы исследовали 10 тысяч квадратных метров, использовали подводный дрон, но поиски осложняла мутная вода с видимостью около метра.

