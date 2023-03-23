Командир экипажа вертолета Ка-52 Михаил Абраменко стал Героем России посмертно. Награду в Петербурге вручили вдове

Звезду Героя России вручил вдове командира экипажа вертолета Ка-52 майора Михаила Абраменко командующий объединением ВВС и ПВО Западного военного округа генерал-лейтенант Олег Маковецкий. Церемония вручения высшей государственной награды вдове Марине Абраменко состоялась в Петербурге 23 марта, сообщает Министерство обороны России.
Министерство обороны России
Майор Абраменко, погибший при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции, указом президента России был удостоен звания Героя России посмертно.
Как рассказали в Минобороны, 4 декабря прошлого года вертолёт Ка-52, которым управлял экипаж майора Михаила Абраменко, был сбит на территории ЛНР прямым попаданием зенитной управляемой ракеты.
Министерство обороны России
Всего с начала боевых действий майор Абраменко выполнил более 600 боевых вылетов, в том числе сопровождая и прикрывая вертолеты Ми-8 при эвакуации раненых военнослужащих под огнем противника.