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    Командир экипажа вертолета Ка-52 Михаил Абраменко стал Героем России посмертно. Награду в Петербурге вручили вдове

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    Звезду Героя России вручил вдове командира экипажа вертолета Ка-52 майора Михаила Абраменко командующий объединением ВВС и ПВО Западного военного округа генерал-лейтенант Олег Маковецкий. Церемония вручения высшей государственной награды вдове Марине Абраменко состоялась в Петербурге 23 марта, сообщает Министерство обороны России.

    Министерство обороны России

    Майор Абраменко, погибший при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции, указом президента России был удостоен звания Героя России посмертно.

    Как рассказали в Минобороны, 4 декабря прошлого года вертолёт Ка-52, которым управлял экипаж майора Михаила Абраменко, был сбит на территории ЛНР прямым попаданием зенитной управляемой ракеты.

    Министерство обороны России

    Всего с начала боевых действий майор Абраменко выполнил более 600 боевых вылетов, в том числе сопровождая и прикрывая вертолеты Ми-8 при эвакуации раненых военнослужащих под огнем противника.

    Михаил Абраменко родился 31 августа 1978 года в Дербенте. После окончания Военного авиационного института в Сызрани проходил службу в Ленинградском военном округе. Участвовал в проведении контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона РФ, участвовал в миротворческой операции ООН в республике Чад, а также выполнял задачи на территории Сирии.

    За время службы был награжден медалью Нестерова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени» с мечами, дважды — орденом Мужества.

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