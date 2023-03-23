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    За полчаса до закрытия. В «Галерее» прошла спецоперация по задержанию двух фанатов игровых дисков

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    Тревожная кнопка сработала в магазине сети «М.Видео» в ТРК «Галерея». Там нашли гостей из числа любителей игр.

    Как стало известно «Фонтанке» 23 марта, полицию и охрану вызвали в заведение накануне около половины одиннадцатого вечера. Там были задержаны двое мужчин. Несмотря на сопротивление, удалось осмотреть их вещи, и сотрудники нашли там похищенные игровые диски. Также у них нашли нож и травматический пистолет.

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    В наручниках мужчин доставили в 76-й отдел полиции. Выяснилось, что эта кража — не первая для них. Ранее, по предварительной информации, от действий пары пострадали другие магазины сети «М.Видео», а также DNS.

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