Часть жителей Приморского района осталась без света

Некоторые дома Приморского района Петербурга остались без электричества утром 23 марта. В частности, свет погас в районе станции метро «Черная речка». Объявлений об отключении не было.



В пресс-службе «Россети Ленэнерго» подтвердили информацию и сообщили, что их специалисты ведут восстановительные работы после получения сигнала о нарушении электроснабжения. «В ближайшее время подача электроэнергии потребителям будет восстановлена», — пообещали в компании.

Примерное количество домов, оставшихся без света, в «Россети Ленэнерго» назвать затруднились.