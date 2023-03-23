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    Часть жителей Приморского района осталась без света

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    Некоторые дома Приморского района Петербурга остались без электричества утром 23 марта. В частности, свет погас в районе станции метро «Черная речка». Объявлений об отключении не было.

    В пресс-службе «Россети Ленэнерго» подтвердили информацию и сообщили, что их специалисты ведут восстановительные работы после получения сигнала о нарушении электроснабжения. «В ближайшее время подача электроэнергии потребителям будет восстановлена», — пообещали в компании.

    Примерное количество домов, оставшихся без света, в «Россети Ленэнерго» назвать затруднились.

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    Россети ЛенэнергоПриморский район
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