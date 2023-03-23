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    Дети и человек в балаклаве. Гимназию Кировского района посетил участник СВО

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    Ученикам гимназии №284 Кировского района устроили встречу с «участником СВО, бойцом отряда специального назначения». На снимках с мероприятия дети стоят рядом с человеком в черной балаклаве и держат флаг России с подписями – в том числе там можно разглядеть сердечко.

    Эти кадры гимназия опубликовала 22 марта в официальной группе во «ВКонтакте». Отмечается, что встреча прошла в прошлый четверг, на ней присутствовали также волонтеры, которые «не раз бывали в зоне СВО, Мариуполе и других населенных пунктах ДНР и ЛНР с гуманитарной помощью».

    О чем именно разговаривали школьники с гостями – не уточняется, но отмечается, что последние «рассказали о своей работе». Флаг, на котором расписались участники отряда спецназначения, подарили школьному музею.

    О том, кто организовал встречу, в публикации не сообщается. Впрочем, этим вопросом уже начали интересоваться подписчики группы, также уделяя внимание балаклаве, надетой на госте. Отметим, что лица детей на снимках скрыты «Фонтанкой» – оригинальный пост берег только инкогнито бойца.

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    СВОШкола
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    Гость23 Мар 2023 в 01:03
    № 284!
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