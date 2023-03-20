Житель Петергофа с сыном-подростком хотел попасть в кафе, а попал в камеру

Двое жителей Петергофа — отец и сын — не нашли понимания ни у посетителей кафе на Разводной улице, ни у полиции. За конфликты с первыми им уже выписали протоколы, а вот нападение на вторых грозит превратиться в дело уголовное.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 20 марта, наряд накануне около двух ночи вызвали к заведению на Разводной улице, 29. Посетители кафе жаловались на двоих мужчин, которые выпивали и приставали к ним.
Сотрудники полиции, прибыв на место, попытались урезонить дебоширов, но безрезультатно. Один из них даже набросился на представителя правопорядка с кулаками. Поэтому для задержания полицейским пришлось применить и физическую силу, и спецсредства.
Выяснилось, что парочка — ранее судимый 35-летний житель Петергофа и его 16-летний сын. Подростку вызвали скорую, чтобы проконтролировать протрезвение. А отца доставили в отдел. На него составлен административный протокол за нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос и о привлечении к ответственности сына дебошира.
А материалы по факту нападения на сотрудника полиции переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.