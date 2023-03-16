Окаменелая гортань анкилозавра доказывает, что он звучал как птица

Исследователи чрезвычайно редкой окаменелости — голосового аппарата анкилозавра Pinacosaurus grangeri, жившего 80 миллионов лет, — пришли к выводу, что этот динозавр мог издавать звуки, похожие на птичьи. Об этом пишет 15 марта Live Science, исследование опубликовано в журнале Communications Biology.



Скриншот из журнала Live Science Поделиться Поделиться





Pinacosaurus grangeri — приземистый косолапый анкилозавр с бронёй. Его обнаружили в Монголии в 2005 году. Раньше учёные предполагали, что динозавры издавали звуки, похожие на крокодильи ворчание, урчание, шипение и рёв. «Наше исследование показало, что гортань пинакозавра является кинетической и большой, как у птиц, которые издают различные звуки», — говорит один из авторов работы Джунки Йошида, палеонтолог из Музея Фукусимы в Японии.



Чтобы оценить диапазон звуков, которые мог издавать Pinacosaurus grangeri, исследователи сравнили части окаменелой гортани с аналогичными структурами нынешних птиц и рептилий. Оказалось, что у анкилозавра был очень большой перстневидный хрящ (участвующий в открытии и закрытии дыхательных путей) и две длинные кости, которые использовались для регулировки его размера — своего рода вокальный модификатор. С таким механизмом животное способно издавать множество звуков, в том числе очень громких, включая урчание, рев и даже чириканье. Правда, скорее всего, анкилозавры не могли чирикать или петь трелями, как современные птицы, из-за разницы в размерах тела и в строении гортани. Тем не менее, по словам Йошиды, «это кандидаты на акустическое поведение».



«Очень трудно даже предположить, как звучал пинакозавр, потому что это, вероятно, совершенно новый вокальный орган, который издавал свой собственный характерный звук. <...> Я представляю низкий, змеиный грохот, ворчание и рев со сложной сложностью птичьего пения», — отмечает палеонтолог из Музея естественных наук Северной Каролины Джеймс Наполи.

