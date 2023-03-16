Chrysler гостя из Выборга полыхал во Всеволожске, оставив соседей без стекол и в подпалинах

Сразу три припаркованных автомобиля пострадали от огня во Всеволожском районе Ленобласти ночью 15 марта. Один из них — минивэн гостя из другого города — сгорел полностью.



В 3:49 среды в дежурную часть поступила информация о том, что на Ленинградской улице во Всеволожске горит автомобиль. Прибывшие на место полицейские установили, что у дома 11 при неустановленных обстоятельствах загорелся припаркованный Chrysler Voyager 2001 года выпуска, принадлежащий 47-летнему жителю Выборга. Повреждения получили и две соседние с ним машины местных жителей: KIA Rio и Ford Focus. У обеих были выбиты стекла и обгорели бока — правый и левый соответственно. «Крайслер» же сгорел полностью.