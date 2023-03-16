Город страха. Как петербуржцев стращают сосульками сигнальные ленты, «кроватные спинки» и указующий перст

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В каких случаях это может освободить управляющую компанию от ответственности за вашу жизнь и здоровье? В дни оттепели в Петербурге резко увеличивается число улиц, у которых все стороны могут быть одинаково опасны. Средства оповещения об этом уже, что называется, примелькались. Однако все эти объявления на водосточных трубах, красно-белые ленты и сколоченные из грубых досок треножники появляются не просто так. В ряде случаев сотрудники управляющих компаний рассчитывают таким образом не только предупредить случайных прохожих, но и, возможно, разделить с ними ответственность «в случае чего». Минздрав, так сказать, предупреждал: туда не ходи.

Фотографы «Фонтанки» прошлись по городу и зафиксировали все способы и формы оповещения об опасности.

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





На Железноводской опасный, с точки зрения управляющей компании, проход у дома, обремененного наледью, преграждает нечто, напоминающее кроватную спинку. Когда таких сегментов много, они образуют мобильное ограждение, а в одиночестве ему требуется поддержка в виде цепей. Сигнальные ленточки, как можно заметить на фото, не выдерживают. Правда, на другую сторону тропинки цепей уже не хватило. Там полагаются на ленточку и силу слова с отсылками к русским народным сказкам.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На Ординарной улице пара треножников в неординарной позе, обвитые полосатой ленточкой, прячутся под аркой. Кого и от чего они предостерегают, не понятно, но выглядит очень по-весеннему.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На Большом проспекте Петроградской стороны, у дома 86, треножники ведут себя более дисциплинированно, по подворотням не прячутся.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





А вот чуть дальше, у дома 69, на водосточной трубе висит (и возможно, не первый сезон) прямо-таки сверхъестественное предупреждение: перст, указующий вверх. Что бы это значило? Небо все видит?

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На Стрельнинской улице треножник приуныл. Наверное, потому, что его в одиночку на этот пост отправили.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На Большом проспекте Петроградской стороны, над домами 22–24, тоже опасная зона. Здесь к указующему персту добавили пару слов, но очень универсальных. Вероятно, эта табличка здесь надолго — возможно, до ближайшего капитального ремонта или второго пришествия.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На 1-й линии Васильевского острова тоже вывесили универсальное предупреждение. Если понимать его буквально, то опасная зона здесь очень узенькая и лепится к самому цоколю здания.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Чуть дальше, у дома 54 по 1-й линии, предупреждение уже более конкретное. И даже наглядное.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Съезжинская, 29. Это, пожалуй, наша любимая картинка: митинг треножников. А может быть, они просто собрались вместе и смотрят вверх. Ждут чего-то.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Здесь как в оскароносном фильме — всё, везде и сразу. Лед, снег, штукатурка, спасайся, кто может. Или хотя бы телефончик оставь.

Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На Звенигородской тающая ледяная коса вдоль тротуара удостоилась почетного караула. Так ей и надо.

Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Загородный, 34. Сосулек мы, честно говоря, не увидели, но чем богаче лепнина, тем меньше хочется под ней задерживаться, не так ли?

Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Социалистическая улица радует сочетанием желтых петербургских стен и распечатанных на принтере объявлений. Сигнальные ленточки, похоже, боятся прохожих больше, чем те их, и жмутся к стене.

Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На улице Ломоносова предостерегающий треножник выглядит, как загнанный зверек, — одинок, но не сломлен. А теперь шутки в сторону. «Работники жилкомсервисов действительно должны огораживать опасные зоны. В этом нет ничего плохого, — говорит петербургский адвокат Александр Голованов. — Но эти знаки должны быть однозначно воспринимаемы, наглядны и видны. Потому что смысл этих действий — не допустить попадание прохожих в опасную зону».

Могут ли эти ленточки и таблички освободить от ответственности управляющую компанию, если рядом с ними на вас упадет сосулька? «В каждом конкретном случае будут разбираться следственные органы и суд: когда именно были развешаны эти ленточки, был ли контроль за их состоянием или нет, — говорит Голованов. — В законе есть такое понятие, как «грубая неосторожность». Если потерпевший по недомыслию все-таки влез в опасную зону и получил повреждения, это будет учтено при рассмотрении вопроса о компенсации морального вреда. Но полностью исключить ответственность такие предупреждающие сигналы не могут».

Если несчастье произошло и на вас упал снег или наледь, причинив вред, надо собирать всю доказательную базу: узнавать имена и телефоны очевидцев, снимать на фото и видео место происшествия. А еще не забывать, что есть еще камеры наружного наблюдения, которые помогут разобраться, как все было.

«Но проблема в том, что жилищные компании зачастую огораживают опасные участки уже после происшествия или же не следят за уже огороженными участками — заградительная лента может быть порвана, и ее никто не спешит восстанавливать», — говорит Александр Голованов. За последнюю неделю в Петербурге наледь минимум трижды падала на детей. 8 марта после падения наледи на Авиационной улице родители привели к медикам 7-летнего мальчика. 13 марта 8-летняя девочка была госпитализирована после падения льда на Краснопутиловской улице. А 15 марта после прогулки на Пионерской улице в травмпункт обратился подросток. Самая известная жертва падения наледи в Петербурге — студентка из Эстонии Милана Каштанова, которая получила тяжелейшие повреждения в 2010 году. 31 января 2023 года Милана Каштанова скончалась в Таллине. От последствий черепно-мозговой травмы, полученной на петербургской улице, она так и не оправилась.

Венера Галеева «Фонтанка.ру»