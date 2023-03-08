На Авиационной улице наледь упала на ребёнка

Внеплановый визит к медикам обеспечила семилетнему мальчику и его родителям наледь, упавшая на Авиационной улице в Петербурге. По предварительным данным «Фонтанки», обошлось без серьёзных травм.



Как сообщили в администрации Московского района 8 марта, инцидент случился накануне около половины пятого часа дня, администрация провела проверку. По плану уборки за полтора часа до этого крышу пятиэтажки чистили работники районного ЖКС № 1 .



«На момент проверки на карнизных свесах домов № 32 и № 36 по Авиационной улице и водосточных трубах не выявлены снежные шапки и наледь. Сотрудники ЖКС № 1 связались с мамой ребенка, которая подтвердила, что претензий к управляющей компании не имеет», — рассказали в пресс-службе.

