На Авиационной улице наледь упала на ребёнка

Внеплановый визит к медикам обеспечила семилетнему мальчику и его родителям наледь, упавшая на Авиационной улице в Петербурге. По предварительным данным «Фонтанки», обошлось без серьёзных травм.
Как сообщили в администрации Московского района 8 марта, инцидент случился накануне около половины пятого часа дня, администрация провела проверку. По плану уборки за полтора часа до этого крышу пятиэтажки чистили работники районного ЖКС
«На момент проверки на карнизных свесах домов № 32 и № 36 по Авиационной улице и водосточных трубах не выявлены снежные шапки и наледь. Сотрудники ЖКС № 1 связались с мамой ребенка, которая подтвердила, что претензий к управляющей компании не имеет», — рассказали в пресс-службе.