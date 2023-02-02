«Собака просится в комнату Миланы, не верит, что ее нет». Отец — о последних днях жертвы петербургских крыш

Фото: из личного архива Поделиться Поделиться





За 12 лет борьбы с последствиями травмы Милана Каштанова несколько раз проходила, как говорит ее папа, «по кромочке». Но всегда возвращалась к своим любящим родителям. До этого дня.

«Наша птичка Феникс», называет ее отец. Девушка, голову которой буквально размозжила глыба льда в Петербурге в 2010 году, выжила тогда, радовала своих родителей и радовалась жизни сама, несмотря на боли и прикованность к постели. 31 января ее не стало — два инсульта случились один за другим с промежутком в две недели. «Фонтанка» поговорила с Вадимом Каштановым, папой Миланы, о том, каким был ее последний год.



Петербургские врачи в 2010 году не надеялись сначала на выживание студентки из Таллина, на которую коммунальщики сбросили глыбу льда, а потом не надеялись на то, что смогут вернуть ей сознание. Десять месяцев в коме, а потом бесконечные лечение-реабилитация-лечение. Милана с семьей вернулась в Таллин, но реабилитация так и длилась все 12 лет: даже зная, что никогда не сможет ходить, Милана продолжала заниматься, очень старалась. Сама ела — правой рукой научилась ложку и кружку держать. Несмотря на то, что челюсть сильно болела, сама жевала. Много и хорошо говорила. Папа уверен: «Она была мотором, мы ей только помогали». На самом деле родители положили жизнь на то, чтобы вытащить Милану с того света и сделать все, чтобы на этом ей было хорошо.



Очередной риск лишиться дочери Каштановы пережили, когда минувшим летом Милана заболела ковидом: «С сильным воспалением, 50 процентами поражения легких, опять прошлись по кромочке. Но наша птичка Феникс поправилась, мы потом даже на курорт местный съездили впервые за несколько лет всей семьей, включая собачку».

Семья свою жизнь адаптировала под Милану — у них есть все, что требуется для поездок: специальный пандус в машине, чтобы было удобно коляску закатывать, специальное кресло, раскладушка для отдыха.



Собачку Тофи Милана попросила на 30-летие, она стала ее другом. Вечером родители клали ее на кровать, в ноги, так друзья и засыпали. 10 февраля Тофи исполнится 5 лет. 26 марта Милане 35 не исполнится. Празднование одного и другого дня рождения запланировали, еще когда отмечали Новый год: пили шампанское, жгли бенгальские огни, пели песни и думали о будущем. «Милану изводили боли, но она умела искренне радоваться жизни: чему-то вкусненькому, визитам друзей, хорошей музыке, собачьим шалостям. За эти годы мы адаптировались к новым условиям, стали ближе друг другу. Такой близости не было — ни когда она была маленькой, ни когда училась в школе, потому что мы все время вместе — 24/7. Дочь радовалась новогодним подаркам, — рассказывает Вадим. — Белью, новой одежде. Вот сегодня его и повезли в морг, с бирочками, не разу не надетое».



Бывали разные периоды — грусти, когда одолевали боли, и активности, когда они отпускали. Перед Новым годом и после него был как раз активный период, она радовалась всему. А 13 января появилось недомогание.

15-го начались эпилептические приступы — они шли чередой. Вызвали скорую, в больнице выяснили, что у Миланы низкий натрий, восполнили его, и отек мозга, который спровоцировал эти приступы, ушел. Через три дня она будто воскресла в очередной раз. Но за время, что Милана провела без сознания, присоединилась внутрибольничная пневмония. Как рассказал Вадим, пришлось задержаться в больнице. И там случился первый небольшой инсульт, кровоизлияние в мозг. Она — снова без сознания, а через три дня уже разговаривала, просила кофе, вкусняшек, пневмония пошла на спад. Хотела домой — к Тофи, соскучилась.



В минувшую пятницу доктор уже запланировала выписку. А в четверг начало угасать сознание — новое кровоизлияние. Говорила все хуже и хуже — отвечала короткими фразами. В субботу уже только моргала. В воскресенье опять начались эпилептические приступы, один за другим. А врачей нет. В понедельник пришла ее врач.



Обычно родители уходили из палаты в 22.00. Во вторник, 31 января, врач пришла к ним и сказала: «Можете остаться на ночь».

«Но Милана будто бы ждала, чтобы уйти с нами — в 22.00 ее не стало. Остался только ее Тофи, — говорит отец. — И единственное, что хоть как-то оправдывает ее уход — то, что теперь у дочери ничего не болит. Страшно заходить в комнату с ее кроватью, тренажерами, гаджетами, которыми она себя окружила. Закрыли двери. А собака скребется, не верит, что там никого нет. Конечно, мы понимали, что это когда-то произойдет, причем при нашей жизни. Но верили, что она с нами побудет еще, что это произойдет как можно позже».



Таня, подруга детства, часто приходила в гости, и девушки отпускали родителей Миланы в театр или в кино, просто погулять. Вчера она рассказала: это Милана ее просила с ней посидеть — говорила, что родителям надо дать возможность отдохнуть.

4 месяца назад умерла любимая бабушка — баба Тася, с которой девочка провела все детство. На кладбище — холмик, еще не успели памятник поставить. В субботу рядом с с ним вырастет еще один. На 4 февраля назначены похороны Миланы Каштановой.

«Напишите о Милане, в память о ней. Напишите о том, что мы очень благодарны всем, кто поддерживал нас в эти годы, и «Фонтанке» тоже. Мы получили колоссальное количество поддержки — и добрых слов и помощи всякого рода. Это продлило нашу жизнь рядом с дочерью. Продлило жизнь Миланы. Но, видимо, силы у птички Феникса закончились. В субботу попрощаемся».



«5 февраля 2010 года, на крыше дома номер три по улице Красного Курсанта коммунальщики сбивали наледь. Внизу Милана пробиралась по тропинке между сугробами. Никаких ограждений не было, и она продолжала идти вдоль дома номер три. И голову ей размозжила ледяная глыба. Потом коммунальщики попытаются сказать, что ограждение поставили, что будто бы кричали, что здесь опасно, а она шла в наушниках и плевать на них хотела. Видео с уличной камеры наблюдения уличит их во вранье. Коммунальщики попробуют сказать, что Милана — гражданка Эстонии и предупреждений по-русски не понимала. Но русский — её родной язык. Было три часа дня. Больше получаса по пробкам ехала скорая, а Милана лежала на морозе с пробитой головой, раскуроченной челюстью и перебитыми руками. Коммунальщица получит полгода условно за то, что не поставила ограждение». Фонтанка.ру



Вадим Каштанов говорит: «У меня в эти годы было столько забот и переживаний, что я о коммунальщиках и не вспоминал».

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

