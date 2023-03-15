«Эта картина развевалась на ветру»: В Царское Село вернули считавшиеся утраченными акварели

Наследник военного, вывезшего из Ленинграда в 1941 году в Германию акварели из Александровского дворца, вернул их в Музей-заповедник «Царское Село» через российское посольство в Германии. Об этом сообщают в пресс-службе музея 15 марта.



Произведения художника Павла Шипова 1910 года до Великой Отечественной войны находились в рабочем кабинете Николая II в Александровском дворце.



«На акварели «Представление депутации Вологодской губернии Николаю II 29 января 1910 года» изображены три члена депутации, двое из которых держат в руках иконы с рушниками, — рассказывают в музее. — Перед одной из них, в центре композиции, — император Николай II; слева, позади императора, — два офицера».

