«Эта картина развевалась на ветру»: В Царское Село вернули считавшиеся утраченными акварели

Наследник военного, вывезшего из Ленинграда в 1941 году в Германию акварели из Александровского дворца, вернул их в Музей-заповедник «Царское Село» через российское посольство в Германии. Об этом сообщают в пресс-службе музея 15 марта.
Произведения художника Павла Шипова 1910 года до Великой Отечественной войны находились в рабочем кабинете Николая II в Александровском дворце.
«На акварели «Представление депутации Вологодской губернии Николаю II 29 января 1910 года» изображены три члена депутации, двое из которых держат в руках иконы с рушниками, — рассказывают в музее. — Перед одной из них, в центре композиции, — император Николай II; слева, позади императора, — два офицера».
На обороте этого рисунка, наклеенного на картон и окантованного в рамку, написано шариковой ручкой: «Эту картину я привез из города Пушкина около Ленинграда. Она лежала на полу Александровского дворца, когда дворец был разрушен взрывами гранат. Я выжил, привез ее с собой в 1941 г. Ивар Хьерт Колер Свендсен. Также известен как Хорст Колер Свендсен».
Вторая акварель изображает рядового лейб-гвардии 4-го стрелкового батальона императорской фамилии полка. На ней также сзади указано: «Легионер / Ивар Хьерт Колер Свендсен. Эта картина развевалась на ветру, когда зимой 1941 г. Екатерининский / Александровский дворец в г. Пушкине, Россия (Ленинград) попал под бомбардировку и пострадал. Я поднял ее, выжил и привез с собой в г. Хюнксе».
Произведения Шипова, профессионального художника, генерал-лейтенанта, участника русско-японской и Первой мировой войн, с 1909 года состоявшего в свите императора Николая II, передал родственник человека, вывезшего произведения, — Бьёрн Колер-Свендсен. На них сохранились инвентарные номера, совпадающие с номерами в инвентарной книге музейных ценностей Пушкинских дворцов-музеев 1940 года.
«В коллекции нашего музея до недавнего времени хранились три работы художника Павла Шипова, теперь их пять. Возвращение таких произведений крайне важно для возрождения собрания авторской графики Александровского дворца. Кроме того, это ценный вклад в работу по поиску утраченных во время войны культурных ценностей нашей страны, которая продолжается до сих пор», — цитирует пресс-служба хранителя фонда живописи ГМЗ «Царское Село» Ларису Бардовскую.
В музее уже решили, что обе акварели вернутся в рабочий кабинет Николая II в Александровском дворце.