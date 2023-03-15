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    Погорячились. Двое наведались в сауну на проспекте Науки, распылили баллончик и унесли банные принадлежности

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    Дерзкие посетители сауны на проспекте Науки использовали газовый баллончик и унесли с собой банные принадлежности. Далеко они не ушли — вместе с прихваченным добром подозреваемых задержали примерно через десять минут на той же улице.

    Инцидент произошел утром 15 марта, сообщает пресс-служба Росгвардии по Петербургу. По предварительным данным, двое подвыпивших мужчин зашли в сауну, стали вести себя вызывающе и спровоцировали конфликт с персоналом. Одному из сотрудников они распылили в лицо баллончик, забрали несколько полотенец, два халата и три пары банных тапочек, а затем ушли.

    По сигналу тревожной кнопки на место выехала Росгвардия, и предполагаемых нарушителей задержали у соседнего дома. Одного из них уже не раз судили, в том числе за хранение наркотиков и психотропов, а также за нарушение ПДД. Товарищей отправили в отдел полиции, а банные принадлежности и баллончик изъяли.

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