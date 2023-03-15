Погорячились. Двое наведались в сауну на проспекте Науки, распылили баллончик и унесли банные принадлежности

Дерзкие посетители сауны на проспекте Науки использовали газовый баллончик и унесли с собой банные принадлежности. Далеко они не ушли — вместе с прихваченным добром подозреваемых задержали примерно через десять минут на той же улице.



Инцидент произошел утром 15 марта, сообщает пресс-служба Росгвардии по Петербургу. По предварительным данным, двое подвыпивших мужчин зашли в сауну, стали вести себя вызывающе и спровоцировали конфликт с персоналом. Одному из сотрудников они распылили в лицо баллончик, забрали несколько полотенец, два халата и три пары банных тапочек, а затем ушли.