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    Во время частичной мобилизации муниципалы разнесли по Петербургу 68 тысяч повесток

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    Сотрудники петербургских муниципальных образований во время мобилизации разнесли порядка 68 тысяч повесток. Об этом 15 марта в Заксобрании сообщил глава совета муниципальных образований, депутат от «Единой России» Всеволод Беликов.

    Наиболее активно этой работой занимались МО «Коломяги», «Город Пушкин», «Волковское» «Полюстрово», «Пискаревка» и «Академическое».

    «Очень здорово отработали наши муниципалитеты, привлекая добровольцев. Только «Коломяги» привлекли 31 человека, Сестрорецк привлек 20 человек. Это большая серьезная работа», — заявил депутат.

    Беликов добавил, что сотрудники муниципалитетов разносили повестки в нерабочее время.

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    Частичная мобилизацияПовесткиПовестки из военкомата
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