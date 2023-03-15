Во время частичной мобилизации муниципалы разнесли по Петербургу 68 тысяч повесток

Сотрудники петербургских муниципальных образований во время мобилизации разнесли порядка 68 тысяч повесток. Об этом 15 марта в Заксобрании сообщил глава совета муниципальных образований, депутат от «Единой России» Всеволод Беликов.



Наиболее активно этой работой занимались МО «Коломяги», «Город Пушкин», «Волковское» «Полюстрово», «Пискаревка» и «Академическое».

«Очень здорово отработали наши муниципалитеты, привлекая добровольцев. Только «Коломяги» привлекли 31 человека, Сестрорецк привлек 20 человек. Это большая серьезная работа», — заявил депутат.