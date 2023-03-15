Старик и девять трупов. В Петербурге разбудили киллеров

С обыска у главного фигуранта Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вот открывает дверь 70-летний человек, а на пороге будто тень его прошлого. «Что-то не припомню», — вчитывается он в постановление с забытыми именами наемных убийц. Полицейские помогают изъятием взрывателей, стволов.



Главный фигурант Бусырев Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Журналист «Фонтанки» недавно задал философский вопрос заместителю начальника Управления уголовного розыска Петербурга Александру Самусенко: «Правильно ли сегодня предъявлять братве кровь? Ведь они ее лили четверть века назад, в основном уничтожая друг друга, а новое поколение даже не понимает, про что это. Причем нынешние следователи тогда еще были школьниками».

«Да они убивали, как мы на работу ходим», — ответил полковник. 14 марта «заказной» отдел подложил доказательство под уверенность моего собеседника. По нашей информации, в этот день Следственный комитет закрепил четверых петербуржцев. Им вменяются трупы. Если все захоронения жертв собрать вместе, то выйдет маленькое кладбище. Там закопаны предприниматели, их жены, сами гангстеры и вообще случайная прохожая. И задержанные опять связаны с брендом 90-х — Константином Яковлевым (убит в 2003), уже изрядно упоминаемым нами как Могила.



«Фонтанка» несколько раз чертила его вертикаль: шеф — Могила; зам по деликатным вопросам — в прошлом президент Федерации вольной борьбы Петербурга Кулибаба (под арестом); руководитель департамента по окончательным решениям вопросов — Скворец, он же Дмитрий Скворцов, доросший до помощника замминистра МВД; далее — начальники секретно-обособленных подразделений. История одного из них и есть предмет темы.

Начали с 70-летнего Игоря Бусырева. Квартира на элитной Петровской косе, под сто соток возле озера Суходольское, домина, баня, бассейн. Он до сих пор уверен в себе. А в середине 90-х многие его сторонились. Он только юридически был директором охранной фирмы «Пирит» (пирит — минерал, его часто путают с золотом). Люди разбуженного утром Бусырева делились на два звена. Первое состояло из бывших сотрудников наружного наблюдения ГУВД — отслеживало, прослушивало указанных им. Второе было глубоко законспирированным. О нем знали избранные. Одни предоставляли разведанные, другие выходили на цель.



Ему и трем его бывшим уже вменили четыре эпизода. Всего же набирается семь. Демонизм прячется в сведениях полицейских сводок.

— 9 августа 1995 года: возле Смольного застрелен хозяин сети магазинов «Антей», вице-президент Союза защиты прав потребителей Германов (его дань не поделили внутри самой системы координат Могилы);

— 13 сентября 1995 года: в Ленобласти в автомашине расстреляли мужа и жену Верхопятницких. Они не хотели платить оброк;

— 19 сентября 1995 года: на Южном кладбище убили гендиректора Конопелько. «Фонтанка» описывала ту резню из-за денег на ритуальном потоке.



Действительно, как по графику зачищали несогласных с недовольными.

Пауза: оперативники нашли припасенные арсеналы. Бывалые — они завсегда бережливые. Вдруг государство ослабеет, а к их навыкам — под руками запас.



Стволы с обысков Фото: «Фонтанка.ру» Стволы с обысков Фото: «Фонтанка.ру» Стволы с обысков Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Стволы с обысков Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Радует мистер Браунинг — любимое оружие эсеров-максималистов начала XX века. Особенная снаряженная взрывчаткой лампочка. Ввернул в нужную парадную — и привет семье. По прошествии стольких лет они дают показания. Вообще, когда люди даже про себя вспоминают о таких вещах, будто перелистывают давно потерянный дневник.

Вернемся к счету.

— 21 февраля 1996 года: в офисе компании «Волчек» на Обводном канале взорвалась бомба. Не стало коммерсанта Осипова. Он же решил перейти под крышу к другой мафиозной ветви;



— 4 апреля 1996 года: недалеко от Балтийского вокзала от пуль из ТТ упала фигура по прозвищу Овчина (Овчинников). Он принимал участие в предыдущих ликвидациях, был способен на многое, опасались его и как бывшего спецназовца, прошедшего Афганистан. Вот и решили не рисковать своим здоровьем;

— 24 апреля 1996 года: в Выборгском районе взорвали представителя враждебных «казанских» — Большакова. Случайно убита посторонняя 60-летняя женщина;

— 27 января 1997 года: на 7-й Советской завалили лучшего друга легендарного гангстера Артура Кжижевича (умер под арестом по обвинению в убийстве сотрудников ФСБ в начале «нулевых»). Этого звали Шахлей — по фамилии Шахлеев.

Девять жизней.

Реально зачищали вахтовым методом.

Возрастному Бусыреву и его коллегам — бывшему саперу Семенову, Тащилину, Харитонову — предъявлены четыре. Вряд ли это точка в истории клана.



Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

