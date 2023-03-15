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    На востоке России началась забастовка сотрудников Wildberries

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    На Дальнем Востоке и в Сибири утром 15 марта не открылись некоторые пункты выдачи заказов (ПВЗ) онлайн-магазина Wildberries.

    Как пишет ИА ZabNews, в Чите закрылись 14 пунктов, ещё несколько — в Забайкальском крае. Читинские сотрудники говорят, что придут на рабочие места, но закроют двери и не будут никого пускать внутрь. Они требуют отмены несправедливых, по их мнению, штрафов.

    «Сейчас участвуют более 6 тысяч менеджеров в забастовке, от Крыма до Сахалина. В Забайкалье бастуют в ПВЗ в Забайкальске, Балее, Могойтуе, Первомайске и, я так понимаю, в Петровск-Забайкалье», — рассказал изданию один из менеджеров ПВЗ.

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    По данным МК, офисы закрылись также в Иркутске и на Дальнем Востоке. Во Владивостоке не работают несколько точек, сообщает ИА PrimaMedia. На входе висят таблички «закрыто», претензии просят направлять руководству Wildberries. АСН24 сообщает, что в Благовещенске происходит то же самое.

    «Что случилось с Wildberries? Сегодня пришли забирать посылку на Студенческую, 43/1, а там закрыты двери, когда начали дергать двери, выглянула девушка и сказала, что посылки не отдаст, так как им не платят зарплату», — рассказала жительница города.

    Сотрудники бастуют из-за штрафов и невозможности получить зарплату. К протесту присоединились и точки Wildberries в Петербурге. В самой компании, как сообщал ТАСС, утверждали, что информация о закрытии пунктов выдачи и забастовках не соответствует действительности и пункты продолжают работать в обычном режиме.

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    ГНЕВ6
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