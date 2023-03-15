На востоке России началась забастовка сотрудников Wildberries

На Дальнем Востоке и в Сибири утром 15 марта не открылись некоторые пункты выдачи заказов (ПВЗ) онлайн-магазина Wildberries.



Как пишет ИА ZabNews, в Чите закрылись 14 пунктов, ещё несколько — в Забайкальском крае. Читинские сотрудники говорят, что придут на рабочие места, но закроют двери и не будут никого пускать внутрь. Они требуют отмены несправедливых, по их мнению, штрафов.



«Сейчас участвуют более 6 тысяч менеджеров в забастовке, от Крыма до Сахалина. В Забайкалье бастуют в ПВЗ в Забайкальске, Балее, Могойтуе, Первомайске и, я так понимаю, в Петровск-Забайкалье», — рассказал изданию один из менеджеров ПВЗ.

