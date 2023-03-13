В лесу у Шуваловского карьера притаился угнанный дорогой кроссовер. Хозяин искал его несколько дней

Петербургские росгвардейцы нашли в Приморском районе машину, угнанную в Ленобласти. Накануне ночью сотрудники вневедомственной охраны осмотрели Volvo XC90 , брошенный в лесу у Шуваловского карьера. Выяснилось, что автомобиль был похищен еще 7 марта в Выборгском районе Ленобласти.

Как сообщает 13 марта ГУ Росгвардии, машина была угнана от сетевого супермаркета на Транспортной улице в Выборге. Владелец обратился с заявлением в полицию, приметы кроссовера были переданы всем дежурным нарядам.

Брошенная у карьера машина была пуста, поблизости также никого не было. Информация о находке была передана в территориальный отдел полиции, после чего на место прибыл наряд ППСП.