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    В лесу у Шуваловского карьера притаился угнанный дорогой кроссовер. Хозяин искал его несколько дней

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    Петербургские росгвардейцы нашли в Приморском районе машину, угнанную в Ленобласти. Накануне ночью сотрудники вневедомственной охраны осмотрели Volvo XC90, брошенный в лесу у Шуваловского карьера. Выяснилось, что автомобиль был похищен еще 7 марта в Выборгском районе Ленобласти.

    Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО
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    Как сообщает 13 марта ГУ Росгвардии, машина была угнана от сетевого супермаркета на Транспортной улице в Выборге. Владелец обратился с заявлением в полицию, приметы кроссовера были переданы всем дежурным нарядам.

    Брошенная у карьера машина была пуста, поблизости также никого не было. Информация о находке была передана в территориальный отдел полиции, после чего на место прибыл наряд ППСП.

    Новый Volvo XC90 в России стоит в среднем 11 миллионов рублей. Подержанные, разумеется, можно купить по более демократичным ценам.

    Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

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    Комментарии 4

    Гость13 Мар 2023 в 23:09
    А как же Volvo On Call
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