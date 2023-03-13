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    Всё больше капибар в Петербурге. Трое малышей напоминают о любви

    1983
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    Ленинградский зоопарк 13 марта объявляет конкурс на имена для трёх маленьких капибар. Они родились ровно месяц назад, прямо перед Днём всех влюблённых.

    Два мальчика и девочка появились у опытных родителей — Ермака и Кайсы. При рождении малыши весили по 1,2 килограмма, а сейчас — уже по 3 килограмма. Они здоровенькие, аппетит у них хороший, взрослый прикорм стали пробовать с четвёртого дня жизни. Семейству (а малыши живут вместе с родителями и старшей сестрой) предлагают фрукты, каши, овощи, веники и сено. Малышам особенно нравятся фрукты. Впрочем, до 3–4 месяцев основой их рациона остаётся материнское молоко.

    «Кайса и Ермак — отличные родители. Они заботятся о своих детках и приучают малышей, что сотрудники зоопарка — это безопасно», — отмечают зоологи.

    Зоопарк ждёт варианты имён для малышей в комментариях к посту до 20 марта включительно. Результаты будут подведены 23 марта, победители получат по два бесплатных билета в зоопарк.

    Капибара — полуводное травоядное млекопитающее из подсемейства водосвинковых, самый крупный среди современных грызунов.

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