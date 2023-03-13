Комиссия ЗакСа поддержала поправку, которая откладывает возможность сноса «Нарвской заставы»

Парламентская комиссия по градостроительству на заседании 13 марта поддержала поправку, которая откладывает возможность сноса квартала «Нарвская застава» ради реновации на шесть лет, об этом «Фонтанке» рассказал замглавы комиссии Борис Вишневский. При этом поправка «Яблока», которой предлагалось навсегда исключить возможность сноса квартала, не была поддержана.
Под поправкой, которая диктует, что снос порядка 160 зданий будет возможен только с 1 января 2029 года, подписались все шесть парламентских фракций. Поправку внесла фракция «Единой России».
При этом комиссия отказалась поддержать поправку «Яблока», которая предлагала исключить возможность сноса как «Нарвской заставы», так и двух десятков зданий на Лиговском проспекте (их предложено лишить защиты от сноса ради строительства терминала ВСМ). Фактически фракция предлагала оставить документ в этой части в действующей редакции. Поэтому, уточнил Вишневский, этим предложениям не требовалось проходить процедуру согласования с Минкультом.
Кроме того, комиссия отказалась поддержать поправку Вишневского о защите от сноса зданий на проспекте Обуховской Обороны, демонтаж которых хотят разрешить для строительства Большого Смоленского моста.
Комиссия рассматривала поправки ко второму чтению законопроекта, который правит городской закон
«Фонтанка» подробно рассказывала о ситуации с «Нарвской заставой» и о том, как в охранный закон Петербурга вписывают исключения. Во втором чтении законопроект планируется рассмотреть 15 марта.