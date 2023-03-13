Комиссия ЗакСа поддержала поправку, которая откладывает возможность сноса «Нарвской заставы»

Парламентская комиссия по градостроительству на заседании 13 марта поддержала поправку, которая откладывает возможность сноса квартала «Нарвская застава» ради реновации на шесть лет, об этом «Фонтанке» рассказал замглавы комиссии Борис Вишневский. При этом поправка «Яблока», которой предлагалось навсегда исключить возможность сноса квартала, не была поддержана.

Под поправкой, которая диктует, что снос порядка 160 зданий будет возможен только с 1 января 2029 года, подписались все шесть парламентских фракций. Поправку внесла фракция «Единой России».