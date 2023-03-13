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    Под Петербургом у магазина нашли 20 коробок с патронами для снайперской винтовки и автомата

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    Всё на продажу, или Тайна брошенных патронов. Во Всеволожском районе нашли 20 коробок с боеприпасами у магазина.

    В полицию 25-летний житель поселка Углово позвонил около восьми вечера 11 марта, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 марта. Он сообщил, что за час до этого у продуктового магазина нашел несколько коробок с патронами.

    Прибывший на место наряд насчитал два десятка картонных коробок, в которых было 200 патронов. Всё отправили на экспертизу.

    Специалисты определили, что часть патронов пригодна для стрельбы из снайперской винтовки, а другая — для стрельбы из автомата.

    Откуда они появились у магазина в поселке Углово — сейчас устанавливается.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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