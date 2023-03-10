«Минут 10–15 думал». Суд арестовал москвича, толкнувшего подростка на пути в метро

Суд в Москве арестовал 61-летнего мужчину, обвиняемого в покушении на убийство подростка в столичном метро. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба прокуратуры.
Прокуратура Москвы
Владимир Кизликов заключен под стражу до 9 мая 2023 года. Сообщалось, что ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
MSK1 пишет, что в ходе заседания фигурант рассказал, что лечился от ментальных расстройств с прошлого года, а в день нападения, как выяснилось позже, его выпустили из психдиспансера. «Лечился с прошлого года от шизофрении. Думал, что он [мальчик] в принципе заслуживает осуждения. Минут 10–15 думал, прежде чем его толкнул», — говорил журналистам Кизликов. На допросе он отмечал, что осознавал возможность гибели мальчика, но не понимает мотива своего поступка.
9 марта на станции «Киевская» Московского метрополитена 61-летний москвич вытолкнул 15-летнего юношу на железнодорожные пути. «Фонтанка» показывала видеозапись этого инцидента. Молодой человек не пострадал. Мужчину задержали по статье 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение. ГСУ СК по Москве расследует дело как покушение на убийство (часть 3 статьи 30 и часть 1 статьи 105 УК РФ).
Следователи изъяли документацию из медицинского учреждения, где мужчина проходил лечение, и изучают ее. Главврач Психиатрической клинической больницы