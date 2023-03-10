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    Следователи пришли в медучреждение, где лечился скинувший подростка под поезд мужчина

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    Фото: официальный телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве
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    Мужчина, толкнувший подростка под поезд в московском метро, в ходе допроса признал вину. Следователи изъяли документацию из медицинского учреждения, где мужчина проходил лечение, и изучают ее. Об этом 10 марта сообщает столичное ГСУ СК.

    В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения — заключения под стражу.

    В метро Москвы подростка толкнули под поезд: что известно

    9 марта на станции «Киевская» Московского метрополитена 61-летний москвич вытолкнул 15-летнего юношу на железнодорожные пути. «Фонтанка» показывала видеозапись этого инцидента. Молодой человек не пострадал. Мужчину задержали по статье 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение. ГСУ СК по Москве расследует дело как покушение на убийство (часть 3 статьи 30 и часть 1 статьи 105 УК РФ).

    Фигурант, по предварительным данным, не раз обращался за психиатрической помощью в больницу. Как пишет MSK1.RU, он должен был наблюдаться в психоневрологическом диспансере, но был отпущен. Его якобы отправляли в психбольницу из-за нападения на жену. После инцидента в метро он рассказал, что осознавал возможность гибели мальчика, но не понимает мотива своего поступка.


    «Я не могу объяснить цель, сам не понимаю. Конфликтной ситуации не было», — сказал мужчина на допросе.

    Фото: официальный телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве

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