Следователи пришли в медучреждение, где лечился скинувший подростка под поезд мужчина

Мужчина, толкнувший подростка под поезд в московском метро, в ходе допроса признал вину. Следователи изъяли документацию из медицинского учреждения, где мужчина проходил лечение, и изучают ее. Об этом 10 марта сообщает столичное ГСУ СК .

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения — заключения под стражу.



В метро Москвы подростка толкнули под поезд: что известно

9 марта на станции «Киевская» Московского метрополитена 61-летний москвич вытолкнул 15-летнего юношу на железнодорожные пути. «Фонтанка» показывала видеозапись этого инцидента. Молодой человек не пострадал. Мужчину задержали по статье 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение. ГСУ СК по Москве расследует дело как покушение на убийство (часть 3 статьи 30 и часть 1 статьи 105 УК РФ).