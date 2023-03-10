Пожилому мужчине, столкнувшему подростка под поезд в московском метро, предъявили обвинение

Столкнувшему подростка под поезд московского метрополитена 61-летнему мужчине предъявили обвинение. Об этом 10 марта сообщает прокуратура Москвы.
Его обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 (покушение на убийство) УК РФ.
Мужчине проведут психолого-психиатрическую экспертизу. В ближайшее время в отношении него суд изберет меру пресечения.
В Москве подростка толкнули под поезд в метро: что известно?
Дептранс Москвы
Вечером 9 марта мужчина толкнул под поезд столичного метрополитена 15-летнего подростка. Позже он рассказал, что осознавал возможность гибели мальчика, однако не понимает смысла своего поступка.
«Я не могу объяснить цель, сам не понимаю. Конфликтной ситуации не было», — сказал мужчина на допросе.
Инцидент произошел в минувший четверг на станции метро «Киевская», где пассажир 1961 года рождения столкнул подростка на рельсы перед приближающимся поездом. К счастью, мальчик не пострадал, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По факту инцидента столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.
По предварительной информации, человек, толкнувший подростка, ранее обращался за помощью к психиатрам.