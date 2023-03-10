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    Пожилому мужчине, столкнувшему подростка под поезд в московском метро, предъявили обвинение

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    Столкнувшему подростка под поезд московского метрополитена 61-летнему мужчине предъявили обвинение. Об этом 10 марта сообщает прокуратура Москвы.

    Его обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 (покушение на убийство) УК РФ.

    Мужчине проведут психолого-психиатрическую экспертизу. В ближайшее время в отношении него суд изберет меру пресечения.

    В Москве подростка толкнули под поезд в метро: что известно?

    Дептранс Москвы

    Вечером 9 марта мужчина толкнул под поезд столичного метрополитена 15-летнего подростка. Позже он рассказал, что осознавал возможность гибели мальчика, однако не понимает смысла своего поступка.

    «Я не могу объяснить цель, сам не понимаю. Конфликтной ситуации не было», — сказал мужчина на допросе.

    Инцидент произошел в минувший четверг на станции метро «Киевская», где пассажир 1961 года рождения столкнул подростка на рельсы перед приближающимся поездом. К счастью, мальчик не пострадал, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По факту инцидента столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

    По предварительной информации, человек, толкнувший подростка, ранее обращался за помощью к психиатрам.

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