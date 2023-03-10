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    ЗСД у развязки с Благодатной перекроют на три часа в ночь на 12 марта

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    Дорожные работы частично перекроют движение по Западному скоростному диаметру Петербурга в ночь с 11 на 12 марта. Там будут демонтировать опоры для дорожных знаков и указателей в рамках строительства Витебской развязки.

    С 00:00 до 03:00 12 марта перекроют движение по основному ходу ЗСД в северном направлении возле развязки с Благодатной улицей, сообщает 10 марта пресс-служба «Магистрали северной столицы». При этом въезд с Благодатной на ЗСД в северном направлении и съезды с магистрали на Благодатную будут работать как обычно. Перед этим, с 22:00 11 марта до 00:00 12 марта, для движения в сторону севера будут доступны две левые полосы. Кроме того, с 23:00 11 марта до 06:00 12 марта закроют въезд с Благодатной улицы на ЗСД в сторону южной развязки с КАД.

    При проезде от южной развязки КАД в северном направлении можно съехать с ЗСД на Благодатную, развернуться на перекрестке с Кубинской улицей и снова заехать на магистраль в том же направлении. Движение по основному ходу ЗСД в южном направлении будет осуществляться без каких-либо ограничений.

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    Перекрытие движенияЗСД
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