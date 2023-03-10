ЗСД у развязки с Благодатной перекроют на три часа в ночь на 12 марта

Дорожные работы частично перекроют движение по Западному скоростному диаметру Петербурга в ночь с 11 на 12 марта. Там будут демонтировать опоры для дорожных знаков и указателей в рамках строительства Витебской развязки.
С 00:00 до 03:00 12 марта перекроют движение по основному ходу ЗСД в северном направлении возле развязки с Благодатной улицей, сообщает
При проезде от южной развязки КАД в северном направлении можно съехать с ЗСД на Благодатную, развернуться на перекрестке с Кубинской улицей и снова заехать на магистраль в том же направлении. Движение по основному ходу ЗСД в южном направлении будет осуществляться без каких-либо ограничений.