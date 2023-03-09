После взрыва бытового газа в Чите пострадали три человека, в том числе ребёнок

После взрыва бытового газа на окраине Читы в районе бывшего военгородка Антипиха пострадали три человека, в том числе один ребёнок. Их увозят в городскую клиническую больницу № 1 . Об этом со ссылкой на Минздрав 9 марта сообщает портал Chita.ru.



Из-под завалов, как пишет издание, удалось спасти восемь человек. После случившегося обрушилось межэтажное перекрытие между четвёртым и пятым этажами, а также между пятым этажом и крышей.



Данных о погибших нет. На месте проводится спасательная операция: сотрудники МЧС устраняют последствия происшествия. Всего задействовано 182 человека и 36 единиц техники. От МЧС России — 35 человек и 9 единиц техники.

