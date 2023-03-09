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    После взрыва бытового газа в Чите пострадали три человека, в том числе ребёнок

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    2 комментария

    После взрыва бытового газа на окраине Читы в районе бывшего военгородка Антипиха пострадали три человека, в том числе один ребёнок. Их увозят в городскую клиническую больницу № 1. Об этом со ссылкой на Минздрав 9 марта сообщает портал Chita.ru.

    Из-под завалов, как пишет издание, удалось спасти восемь человек. После случившегося обрушилось межэтажное перекрытие между четвёртым и пятым этажами, а также между пятым этажом и крышей.

    Данных о погибших нет. На месте проводится спасательная операция: сотрудники МЧС устраняют последствия происшествия. Всего задействовано 182 человека и 36 единиц техники. От МЧС России — 35 человек и 9 единиц техники.

    В некоторых СМИ сообщают, что инцидент произошёл во время испытательной подачи газа. Будто бы местные жители в течение двух лет пытались заключить новый договор с «Читаоблгазом» и предупреждали, что соседи начали использовать опасные баллоны с пропаном. На прошлой неделе бумаги якобы подписали, но старое оборудование менять и проверять не стали. В четверг топливо пустили по трубам, и случился взрыв.

    Напомним, днём 9 марта в посёлке Антипиха в 1-м подъезде 5-этажного дома на Боровой улице прогремел взрыв. У здания слетела крыша, а осколки окон разлетелись вокруг.

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    Взрыв газаЧитаБытовой газ
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    Комментарии 2

    Гость09 Мар 2023 в 11:41
    Начальники, слетайтесь!
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