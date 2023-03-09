После взрыва бытового газа в Чите пострадали три человека, в том числе ребёнок

После взрыва бытового газа на окраине Читы в районе бывшего военгородка Антипиха пострадали три человека, в том числе один ребёнок. Их увозят в городскую клиническую больницу
Из-под завалов, как пишет издание, удалось спасти восемь человек. После случившегося обрушилось межэтажное перекрытие между четвёртым и пятым этажами, а также между пятым этажом и крышей.
Данных о погибших нет. На месте проводится спасательная операция: сотрудники МЧС устраняют последствия происшествия. Всего задействовано 182 человека и 36 единиц техники. От МЧС России — 35 человек и 9 единиц техники.
В некоторых СМИ сообщают, что инцидент произошёл во время испытательной подачи газа. Будто бы местные жители в течение двух лет пытались заключить новый договор с «Читаоблгазом» и предупреждали, что соседи начали использовать опасные баллоны с пропаном. На прошлой неделе бумаги якобы подписали, но старое оборудование менять и проверять не стали. В четверг топливо пустили по трубам, и случился взрыв.
Напомним, днём 9 марта в посёлке Антипиха в 1-м подъезде 5-этажного дома на Боровой улице прогремел взрыв. У здания слетела крыша, а осколки окон разлетелись вокруг.