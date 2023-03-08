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    Полиция разогнала протестующих от парламента в Тбилиси

    2003
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    В Тбилиси спецназ продолжает разгон многотысячного митинга, переросшего в беспорядки. «Рустави-2» пишет, что силовикам удалось отогнать активистов с площади перед зданием парламента.

    Корреспондент РИА Новости также сообщает, что митингующих вытеснили с проспекта Руставели. В ходе столкновений силовики применяли водометы и гранаты со слезоточивым газом. В ответ летели петарды, бутылки и камни.

    Блогер Николай Левшиц показал в своем телеграм-канале, как разгон митинга выглядит с высоты птичьего полета. Можно заметить, как толпа людей убегает от слезоточивого газа.

    Николай Левшиц — channel in Georgia / Грузия

    Ряд СМИ пишут с места событий, что силовики перекрыли проспект Руставели, а протестующие вновь пытаются прорваться на центральную улицу к зданию парламента, а где-то якобы возводят баррикады.

    Оппозиция вечером 8 марта выдвигала властям ультиматум, требуя отозвать законопроект об иноагентах и освободить всех задержанных, однако он был проигнорирован, после чего столкновения начались с новой силой. Сегодня митингующие вновь пытались окружить и взять штурмом здание парламента. Они ломали ограждения и пытались расшатать ворота.

    «Фонтанка» писала, что протесты в Тбилиси начались 7 марта после принятия парламентом в первом чтении законопроекта о регистрации «иностранных агентов». Власти считают, что это необходимо для «спокойного развития страны», а оппозиция видит в законе «руку Москвы» и считает, что страна отдалится от Евросоюза. Противостояние у здания парламента закончилось задержаниями десятков человек и раненными с обеих сторон. Подробнее о политических хитросплетениях и о том, при чем тут Россия, читайте в интервью политолога Станислава Тарасова.

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