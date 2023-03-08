Британские журналисты заявили, что Иран тайно поставил в РФ партию боеприпасов: новости СВО за 8 марта

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. А спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

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Утверждается, что два грузовых судна под российским флагом вышли из иранского порта в январе, двигаясь по направлению к России через Каспийское море, они везли около 100 миллионов пуль и около 300 тысяч снарядов.

— Я только что узнал, что 18 немецких танков Leopard 2 и 3 португальских танка могут все вместе прибыть на Украину в этом месяце, — цитирует заявление министра Taggeschau.



Риски прямого военного конфликта с РФ «значительны»

Американская разведка оценила риски прямого военного конфликта с Россией. Спецслужбы США опубликовали документ с ежегодным расчетом вероятности угроз, в котором говорится, что вероятность конфликта с РФ «значительна».

— Россия, вероятно, не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО, но есть потенциал, что такое случится, — говорится в документе. — Риски эскалации остаются значительными.