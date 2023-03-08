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    Спецоперация на Украине

    Британские журналисты заявили, что Иран тайно поставил в РФ партию боеприпасов: новости СВО за 8 марта

    Главные события за последние сутки

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    Украине собираются поставить новую партию танков
    Украине собираются поставить новую партию танковФото: Алексей Волхонский / V1.RU
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. А спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 8 марта.

    Иран и поставка боеприпасов в РФ

    Иран тайно поставил России боеприпасы, говорится в расследовании британской Sky News.

    Утверждается, что два грузовых судна под российским флагом вышли из иранского порта в январе, двигаясь по направлению к России через Каспийское море, они везли около 100 миллионов пуль и около 300 тысяч снарядов.

    Новая партия танков Украине

    В Минобороны ФРГ анонсировали новую поставку вооружений Киеву. К концу марта Украина получит танки Leopard 2, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    — Я только что узнал, что 18 немецких танков Leopard 2 и 3 португальских танка могут все вместе прибыть на Украину в этом месяце, — цитирует заявление министра Taggeschau.

    Риски прямого военного конфликта с РФ «значительны»

    Американская разведка оценила риски прямого военного конфликта с Россией. Спецслужбы США опубликовали документ с ежегодным расчетом вероятности угроз, в котором говорится, что вероятность конфликта с РФ «значительна».

    — Россия, вероятно, не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО, но есть потенциал, что такое случится, — говорится в документе. — Риски эскалации остаются значительными.

    Украине собираются поставить новую партию танков
    Украине собираются поставить новую партию танковФото: Алексей Волхонский / V1.RU

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