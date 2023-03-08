Стрелявший из ракетницы рассказал свою версию драки «за русский мир» с петербургским подростком

Не только с богами общались задержанные по подозрению в уголовном хулиганстве в Выборгском районе Петербурга. Мирской разговор с одним 8 марта показал полицейский главк. Молодой человек на видео, не успев отдышаться, рапортует, что задержан за избиение. Он не скрывает, что лупил не только кулаками. «Во время драки произошла ситуация. Когда у нас началась словесная перепалка, я применил ракетницу и перцовый баллон. Один электрошокером бил», — говорит он.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Сработаться с напарником с электрошокером удалось быстро. По словам фигуранта, их дуэту нет и месяца — знакомство состоялось в окрестностях станции метро «Удельная» в конце февраля.

Как сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, уголовное хулиганство вменяют 22-летнему жителю Калининского района и ранее судимому 18-летнему из Московского.

«Фонтанка» рассказывала, что кается за нападение только половина дуэта. Второй фигурант заявил, что контактирует с богами. 18-летний петербуржец Иван Кичигин и 22-летний уроженец Ростова-на-Дону Рустам Саидрахмонов накануне заключены под стражу решением Выборгского районного суда.

