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    Стрелявший из ракетницы рассказал свою версию драки «за русский мир» с петербургским подростком

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    Не только с богами общались задержанные по подозрению в уголовном хулиганстве в Выборгском районе Петербурга. Мирской разговор с одним 8 марта показал полицейский главк. Молодой человек на видео, не успев отдышаться, рапортует, что задержан за избиение. Он не скрывает, что лупил не только кулаками.

    «Во время драки произошла ситуация. Когда у нас началась словесная перепалка, я применил ракетницу и перцовый баллон. Один электрошокером бил», — говорит он.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Сработаться с напарником с электрошокером удалось быстро. По словам фигуранта, их дуэту нет и месяца — знакомство состоялось в окрестностях станции метро «Удельная» в конце февраля.

    Как сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, уголовное хулиганство вменяют 22-летнему жителю Калининского района и ранее судимому 18-летнему из Московского.

    «Фонтанка» рассказывала, что кается за нападение только половина дуэта. Второй фигурант заявил, что контактирует с богами.

    18-летний петербуржец Иван Кичигин и 22-летний уроженец Ростова-на-Дону Рустам Саидрахмонов накануне заключены под стражу решением Выборгского районного суда.

    На 17-летнего одиннадцатиклассника напали 3 марта в одном из дворов Большого Сампсониевского проспекта. Отец юноши рассказал, что двое в балаклавах подошли с вопросом про «русский мир» и сразу достали электрошокер.

    Большую роль в расследовании сыграло указание читателя «Фонтанки» на магазин оружия, где два похожих человека купили газовые пистолеты.

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