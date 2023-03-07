Червячная Луна взошла над Петербургом

Антициклон, сформировавший нам 7 марта облачную с прояснениями погоду, дал возможность петербуржцам после красочного заката полюбоваться яркой Луной.
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Накануне ее тоже можно было наблюдать, но именно сегодня особенный день — полнолуние.
Мартовское полнолуние называют червячным (а Луну — червячной). Оно случается за несколько дней до весеннего равноденствия, а название свое, по одной из версий, получило потому, что в это время в странах Северного полушария земля начинает оттаивать и на поверхность вылезают червяки. Впрочем, это не про Петербург. У нас погода пока «январская». В ночь на 8 марта ожидается до минус 10 градусов, а днём около нуля, снег и метель.
Если вам важно знать, есть ли прямо сейчас на небе облака или идет ли снег, заглядывайте на страницу трансляций супервидовых веб-камер на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург».