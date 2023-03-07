«Машины едут по лужам глубиной с колесо». Во Владивостоке прорвало теплотрассу и залило одну из центральных площадей

Около 30 тысяч человек остались без тепла и горячей воды из-за прорыва теплотрассы во Владивостоке. Об этом 7 марта сообщает Telegram-канал прокуратуры Приморского края.

«Без теплоснабжения и горячего водоснабжения остались около 30 тыс. жителей краевой столицы», — говорится в сообщении ведомства.