«Машины едут по лужам глубиной с колесо». Во Владивостоке прорвало теплотрассу и залило одну из центральных площадей

Около 30 тысяч человек остались без тепла и горячей воды из-за прорыва теплотрассы во Владивостоке. Об этом
«Без теплоснабжения и горячего водоснабжения остались около 30 тыс. жителей краевой столицы», — говорится в сообщении ведомства.
Местное издание Vl.ru публикует фотографии и видео с места происшествия и уточняет, что утром во вторник затопило кипятком площадь Луговую. Она вся окутана клубами пара, жители не могут спуститься с виадука — внизу их встречает горячая вода.
«Машины едут по лужам глубиной с колесо. Едут очень медленно, видимость почти нулевая. Некоторые не рискуют, останавливаются и пропускают вперед других. Из-за чего затор еще больше», — говорится в публикации издания.
К ликвидации аварии уже приступило Владивостокское предприятие электросетей (ВПЭС).