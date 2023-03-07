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    «Машины едут по лужам глубиной с колесо». Во Владивостоке прорвало теплотрассу и залило одну из центральных площадей

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    Около 30 тысяч человек остались без тепла и горячей воды из-за прорыва теплотрассы во Владивостоке. Об этом 7 марта сообщает Telegram-канал прокуратуры Приморского края.

    «Без теплоснабжения и горячего водоснабжения остались около 30 тыс. жителей краевой столицы», — говорится в сообщении ведомства.

    Местное издание Vl.ru публикует фотографии и видео с места происшествия и уточняет, что утром во вторник затопило кипятком площадь Луговую. Она вся окутана клубами пара, жители не могут спуститься с виадука — внизу их встречает горячая вода.

    «Машины едут по лужам глубиной с колесо. Едут очень медленно, видимость почти нулевая. Некоторые не рискуют, останавливаются и пропускают вперед других. Из-за чего затор еще больше», — говорится в публикации издания.

    К ликвидации аварии уже приступило Владивостокское предприятие электросетей (ВПЭС).

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    ВладивостокТеплотрассаПрорыв
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