Гуманитарии, отличницы и «провинциальные середнячки». Кто продает студенческие работы на десять миллиардов рублей

Фото: Александр Казаков/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





По оценкам экспертов, оборот рынка студенческих работ последние несколько лет составляет до 10 млрд рублей. Продается буквально все: от курсовой и контрольных до посещения лекций и даже сдачи зачета, если исполнитель внешне немного смахивает на заказчика.



Редакция «Фонтанки» узнала, кто зарабатывает на студентах и сколько, возможно ли отличить оригинал от купленной подделки и что об этом думают в петербургских вузах.

В феврале прогремела история с чат-ботом нейросети ChatGPT и смекалистым студентом РГГУ, который с его помощью написал диплом. Кроме него в России десятки тысяч универсантов, предпочитающих потратить деньги, а не время и нервы.



Средняя температура по покупателям — социолог из регионов

Рывок спроса на студенческие работы начался в конце «нулевых» — с распространения дешевого интернета, рассказал Александр Давыдов, руководитель проекта «Промысел заказных учебных работ» фонда поддержки социальных исследований «Хамовники». Этот фонд провел огромную работу по изучению рынка, определяя среднюю цену разных видов студенческих запросов и их количество — по категориям.

«Хамовники» следят за этой проблемой на протяжении многих лет и отмечают, что прогресс сильно влияет на развитие рынка: раньше были сайты, где автор оставлял заявку, а ему на почту приходили заказы, в 2010-х годах появились агрегаторы вроде «Заочника» и «Автор24», дальше люди стали полноценно осваивать то, что им могут предложить соцсети. В 2019 году оборот рынка курсовых и дипломов колебался в пределах 9 млрд рублей, сейчас чуть вырос — до 10 миллиардов, отметил Александр Давыдов. Он выделил несколько страт клиентов, которые обращаются за помощью с работами чаще остальных. Среди них, например, девочки-отличницы, которые идут на красный диплом и боятся его лишиться, работающие студенты и те, кто поступил по квоте как иностранец и не обладает достаточным уровнем знаний и компетенций для учебы в российском вузе.



Чаще заказы идут из регионов и некоторых вузов столицы — «московские и провинциальные середнячки». Дело в том, что в региональных вузах больше развито формальное отношение к учебе, в том числе — из-за сложностей на рынке труда, считает Александр Давыдов.



«В Москве мы легко можем представить человека, который получает социологическое образование и идет по специальности. В регионах рынок труда гораздо хуже, поэтому человек чаще в принципе не верит, что его образование будет соответствовать его будущей работе. А именно формальный подход к учебе и слабая связанность специальностей с рынком и порождают спрос на подобного рода услуги», — подчеркнул он.



Среди рекордсменов по честности, по его опыту, Шанинка (Московская высшая школа социальных и экономических наук), ВШЭ и Бауманка. Если говорить о факультетах — спрос на покупку курсовых и дипломов более развит в гуманитаристике и социальных науках.

Где лучше. Вредные советы от «прожженного покупателя»

По запросу «купить диплом» поисковики показывают сотни сайтов и предложений: на одном только «Авито» в Петербурге 1564 подобных объявления. Неудивительно, что находятся и покупатели, и даже отъявленные шопоголики, которые предпочитают не напрягаться.



«Я прожженный покупатель, который только так и закончил университет. Три курсовые, примерно пятьдесят контрольных, самостоятельных и лабораторных. И диплом я купил. Учился ради корочки, вуз был не очень, перевестись не мог — боялся, что в армию заберут. В общем, активно работал и научки покупал, сейчас вторую вышку уже с умом получаю», — рассказал «Фонтанке» Владимир, который в позапрошлом году окончил один из ведущих петербургских технических вузов. Он же поделил рынок научных работ на три части.



Первая — это биржи. Туда студенты и научные сотрудники выставляют свои старые работы, а их новоиспеченные товарищи скачивают уже готовое. Найти там можно и дипломы, и курсовые, и рефераты, и диссертации, и даже отчеты по практике. Цены — подозрительно смешные.



Например, диплом по профилю «Транспортные средства» «Характеристика объекта проектирования и анализ его работы» на 59 страниц — 442 рубля, «Разработка технологического процесса приварки штуцеров к корпусу» на 90 страниц — 250 рублей. Столько же стоит диплом по менеджменту «Анализ возможностей и условий получения государственной поддержки малым предприятием в Хабаровском крае». Каждый из них — внимание! — защитили на пятерку.

Однако наш эксперт Владимир советует не обольщаться ценой: загвоздка в том, что покупатель, как правило, увидит учебное заведение только на титульнике, когда работу уже купит.

«А что в одном вузе защищено на пятерку, тем в другом вузе можно только подтереться. Туда выставляют работы какого-нибудь строительного колледжа Свердловской области по рекламе, и понятное дело, что в каком-нибудь СПбГУ или СПбГЭУ за такие труды из вуза выгонят».

Вторая категория — это сайты-агрегаторы, где представлены не товары, а производители. Как правило, это научные сотрудники или студенты магистратуры и аспирантуры, у которых количество подобных работ уже перевалило за тысячу. За индивидуальный подход и берут дороже: корреспондент «Фонтанки» оставил на нескольких сайтах запрос на курсовую по экономике на 30–40 страниц — дешевле 5 тысяч не нашлось ни у кого.

«Если выбирать автора, то шансов не защитить диплом гораздо меньше. Но есть риск того, что работа будет штампованная: профи рынка пишут курсовые за 3–5 дней, дипломы — за неделю-полторы и, как правило, просто вставляют новые фрагменты текста в свой готовый шаблон», — объяснил Владимир.



«Ищу девушку кавказской внешности, которая сдаст за меня зачет по анатомии»

Третьи — это «теневой рынок» в самих университетах и по знакомству. Обычно в вузе находится пара-тройка отличников, которые в период сессии хотят подзаработать и предлагают товарищам-однокурсникам сделать работу за них. По словам Владимира, это лучший вариант для не очень обязательных студентов: заказчик знает исполнителя, исполнитель — преподавателя.

В некоторых университетах есть даже отдельные биржи в социальных сетях, рассказали «Фонтанке» студенты. Как правило, это чаты в телеграме, где нуждающиеся просят о помощи, а их коллеги — предлагают свои услуги.



Причем там в обороте не только курсовые и контрольные, торгуют и душами, живыми и мертвыми. К примеру, в чатах можно найти такие объявления: «Ищу девушку кавказской внешности, которая сдаст за меня зачет по анатомии», «Схожу за вас на лекцию по экономике, 300 рублей».



Монетизация учебы. Больше 70 тысяч за месяц

Нашла «Фонтанка» и игрока по другую сторону баррикад — автора курсовых и дипломных. Петербурженка Катя, окончившая не так давно вуз по гуманитарному профилю, в деле уже давно: пишет работы за других еще со средней школы. Первыми клиентами, претендующими на работы посерьезнее, была пара друзей, потом половина группы, знакомые знакомых, и дальше в лучших традициях сарафанного радио.

Она начинала с полутора тысяч рублей за курсовую и пяти-семи тысяч за диплом для студентов колледжей, но позже подняла цены: курсовая работа в среднем выходит в 3 500 рублей, диплом — 10 000 рублей для колледжа, 12 000 рублей — для вуза. Рекордным по доходу был июнь — на месяц пришлось десять дипломников и, как следствие, более 70 тысяч рублей. «Я просто монетизировала то, что получалось лучше всего, — учиться», — объясняет она.



При этом Катя не работает на какую-либо конкретную фирму: спрос, по ее опыту, настолько большой, что клиенты находят ее сами. Однажды она создала рабочую страничку в одной из соцсетей, выложила туда всего один пост, и даже там покупатель нашелся.

В среднем работа над дипломом у Кати занимает 2–3 месяца с учетом периода ожидания правок от научного руководителя, курсовая — одна-две недели. Однако зачастую приходится работать поэтапно, потому что преподаватели требуют сдавать работу порционно — тогда сроки могут затянуться.

При этом желающим подзаработать нужно понимать, что написание студенческих научных трудов — работа всецело сезонная, подчеркнула Катя. Пик спроса на курсовые приходится на конец осени, на дипломы и отчеты по практике —- на начало весны. В остальное время можно брать только мелкие заказы: презентации, рефераты, дипломы. Они на рынке — величина постоянная, поступают равномерно в течение всего учебного года.



Такой спрос на свои услуги Катя объясняет отнюдь не ленью и глупостью студентов. «Как-то так повелось, что покупка диплома говорит о твоих низких интеллектуальных способностях или выставляет тебя плохим специалистом. Крайне с этим не согласна, на мой взгляд, большая часть ребят просто не хотят возиться с этими отступами по ГОСТу, оформлением литературы, тряской над антиплагиатом и кучей навязанного стресса», — отметила она. Лучшее нападение — это защита

В вузах предприимчивости одних и своеобразному тайм-менеджменту от других не сильно рады и пытаются с куплей-продажей бороться. Например, ректор Технологического института Андрей Шевчик отмечает, что вычислить студентов с купленными работами не так уж сложно. Спасет процедура защиты, через которую проходит любая дипломная и курсовая.

«Когда идет защита, очень легко выявить, самостоятельно выполнял студент работу или нет. У нас нет полномочий проводить дознание и проверки, мы этим и не занимаемся. Мы просто понимаем во время защиты, студент выполнял работу сам или нет. Если студент плавает, то оценка может быть неудовлетворительная», — подчеркнул он.



При этом спрос на покупные студенческие работы большой, считает Андрей Шевчик: такое количество предложений не может быть не подкреплено спросом от студентов. Однако техническим университетам здесь чаще бывает проще: курсовая или диплом, как правило, — это эксперимент, который выполняется на базе вузовского оборудования.

Александр Давыдов считает, что технически поймать студента реально, но фактически — почти невозможно. Только если указать на несоответствие уровня работы уровню студента и попытаться выудить признание. И то — нужно это далеко не всем преподавателям.

«Это самая большая этическая проблема — как правило, для преподавателей приемлемо, что работы покупаются. Их много, они середнячкового качества, значит, можно меньше времени тратить на проверку», — объяснил он.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

