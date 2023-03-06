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    В Петербурге арестован оренбуржец, устроивший стрельбу на Рубинштейна

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    В Петербурге арестован оренбуржец, устроивший стрельбу на Рубинштейна. Куйбышевский районный суд заключил под стражу 29-летнего Дмитрия Юрманова. Об этом 6 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

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    Следствие, обосновывая ходатайство об аресте, указывало на то, что у Юрманова нет официального места работы, а значит, нет легального источника дохода. Кроме того, оренбуржцу припомнили судимости и сделали вывод, что на путь исправления обвиняемый не встал, может продолжить совершать преступления или скрыться.

    «Фонтанка» писала о стрельбе на Рубинштейна субботним вечером. Мужчина бродил с подругой по барной улице и искал приключений. Дело начало принимать серьезный оборот после того, как охранник одного из заведений вступился за 13-летнего школьника, к которому пристал Юрманов. Подросток снимал конфликт на камеру мобильного. В результате сотрудник бара получил три пули в спину, а также ранения в бедро и руку. С ранением в ногу в больницу увезли и его товарища. Ещё одному мужчине потребовалась медицинская помощь, но госпитализировать его не стали. 29-летнего уроженца Оренбурга догнал и скрутил охранник. Полицейским стрелявший путано изложил свою версию.

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