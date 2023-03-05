«Он не уйдет». «Фонтанка» показывает, с чего началась стрельба на Рубинштейна

Как рассказал «Фонтанке» подросток, с навязчивым прохожим по имени Дмитрий он не разминулся около девяти часов вечера. Мужчина уже очевидно долго отмечал субботу и искал общения настолько рьяно, что школьнику пришлось бежать. По его словам, у него были основания ожидать выстрела в спину. На помощь пришёл администратор бара Руслан.

«Он за меня заступился и стал спокойно добиваться извинений перед мной. Дмитрий отказывался на протяжении четырёх минут, а затем развернулся спиной и стрельнул в пол, видимо, чтобы предупредить», — рассказал юноша. На видео слышно предложение расходиться по домам и то, как девушка говорит: «Он не уйдёт».



Выстрелом в пол Дмитрий не ограничился. Сотрудник бара рассказал, что он получил три пули в спину, по касательной задело бедро, одна попала в руку, которой прикрывал голову. С ранением в ногу в больницу увезли и его товарища. Ещё одному мужчине потребовалась медицинская помощь, но госпитализировать его не стали. 29-летнего уроженца Оренбурга догнал и скрутил охранник. Полицейским стрелявший путано изложил свою версию.

