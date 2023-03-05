Извинился и выстрелил в голову. Раненный на Рубинштейна рассказал о пистолете в ответ на замечание

Четыре пули получил 27-летний администратор бара, заступившийся за юного прохожего в центре Петербурга. Стрелок успел извиниться — до того, как выхватил пистолет.
Днём 5 марта пострадавший приходит в себя в Мариинской больнице в компании с 24-летним товарищем, которого уже успели прооперировать и достать пулю из ноги. Старшему досталось больше. «У меня три в спине, одна в руке, бедро — по касательной», — рассказал он «Фонтанке». В ближайшие две недели вернуться к работе не рассчитывает.
Накануне он приехал на работу и вместе с товарищем стал свидетелем чужого веселья, которое переходило границы допустимого. Мужчина с бородкой смеялся, приставал к прохожим на улице, размахивал кулаками и снова смеялся. Рядом с ним была девушка.
«Там стоял парнишка — молодой совсем, уверен, даже 18 лет. Этот человек начал его пугать: бегал за ним, замахивался. Сделал замечание, и он даже извинился. Потом отошёл. Но как только я отвлёкся на разговор с девушкой, начал стрелять», — рассказывает пострадавший. И добавляет, что одна из пуль рисковала попасть в голову. По счастью, он успел прикрыться рукой.
«Фонтанка» сообщала, что задержан 29-летний уроженец Оренбурга. Его прогулка с оружием в руках по Рубинштейна и попытка объяснить стрельбу полиции попали на видео. По словам охранника, догнавшего и скрутившего хулигана, тот успел выстрелить в его знакомого, который, впрочем, не стал обращаться к медикам. В больнице побывал и 33-летний мужчина с ранением ноги — его отпустили после оказания медицинской помощи.