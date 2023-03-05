Извинился и выстрелил в голову. Раненный на Рубинштейна рассказал о пистолете в ответ на замечание

Четыре пули получил 27-летний администратор бара, заступившийся за юного прохожего в центре Петербурга. Стрелок успел извиниться — до того, как выхватил пистолет.



Днём 5 марта пострадавший приходит в себя в Мариинской больнице в компании с 24-летним товарищем, которого уже успели прооперировать и достать пулю из ноги. Старшему досталось больше. «У меня три в спине, одна в руке, бедро — по касательной», — рассказал он «Фонтанке». В ближайшие две недели вернуться к работе не рассчитывает.



Накануне он приехал на работу и вместе с товарищем стал свидетелем чужого веселья, которое переходило границы допустимого. Мужчина с бородкой смеялся, приставал к прохожим на улице, размахивал кулаками и снова смеялся. Рядом с ним была девушка.

