    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, сильный снег

    Ощущается как -1

    1 м/с, сев

    745мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd75.46eur80.05

    «Другого варианта не было». Мужчину, стрелявшего по людям на Рубинштейна, лицом в асфальт уложил охранник

    1264
    4 комментария

    Богатырём из народа, скрутившим стрелка в центре Петербурга, оказался 30-летний охранник Толстовского дома. 5 марта он рассказал «Фонтанке», как догонял вооружённого человека, уклоняясь от пуль.

    Фото: предоставлено Арифом
    ПоделитьсяПоделиться

    Рабочее место Арифа в 300 метрах от Рубинштейна, 7, где субботним вечером из травматического Grand Power ранили двоих, а потом подстрелили третьего. Смена проходила спокойно, пока от новостной ленты не отвлекла серия хлопков. Говорит, сначала подумал, что кто-то шалит с оставшимися с Нового года петардами. Взгляда на монитор, на который выводят видео с барной улицы, хватило, чтобы отбросить телефон в сторону.

    «Там парень оборачивается и действительно стреляет из пистолета», — рассказывает Ариф. Одновременно к воротам побежал ещё один работник Толстовского дома. «Звал меня «Ариф! Ариф!». Выскочил — а этот негодяй уже стреляет в него», — говорит Ариф. Он подхватил пострадавшего товарища, усадил его на свой пост и бросился в погоню. На Рубинштейна было привычно оживлённо. Хулиган, по словам охранника, пугал прохожих пистолетом, походя ударил пожилого мужчину и чей-то автомобиль, похоже, разбив стекло. «С Рубинштейна повернул направо, в сторону переулка Щербакова. Увидел меня и, обернувшись, пару раз выстрелил. Успел увернуться — прижался к кустам», — делится подробностями собеседник «Фонтанки».

    Возмутителя спокойствия преследовал не только он. Бежавший следом молодой человек передал охраннику свой газовый баллончик с напутствием: «Плесни в лицо». Воспользоваться им, судя по всему, не пришлось.

    «Когда был у переулка Щербакова, с левой стороны стояла компания: женщины, ребёнок. Он начал буянить, я ему тоже что-то крикнул и побежал быстрее. Увидел, как у него из пистолета выпал магазин и сразу набросился. Другого варианта не было, — продолжает охранник. — Я сам не маленький — 181 см. Он ростом с меня, крепкий, с бородой. Начал сопротивляться. Чуть-чуть сложно было заломать».

    Справиться с Арифом, имеющим 13-летний опыт занятий борьбой, хулигану не удалось. Кто-то протянул скотч, руки зафиксировали и дождались полицию.

    Ариф говорит, что продиктовал сотруднику свои данные, но с ним пока не связывались. Сегодня он продолжает своё дежурство в Толстовском доме. О вчерашнем напоминает опухшая рука и угощения, которыми благодарили соседи по улице Рубинштейна. Его товарищ с больной ногой тоже предпочёл не оставлять рабочее место и уже борется со снегом.

    Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве. Задержан 29-летний оренбуржец, проживающий в Петербурге на Парнасе. В полиции уточнили, что стрелять он начал в результате конфликта с двумя мужчинами 27 и 24 лет. Оба в больнице. Третьего пострадавшего отпустили после оказания медпомощи.

    Фото: предоставлено Арифом

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДракаСтрельбаСтрелял в прохожихРубинштейна
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close