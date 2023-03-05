«Другого варианта не было». Мужчину, стрелявшего по людям на Рубинштейна, лицом в асфальт уложил охранник

Богатырём из народа, скрутившим стрелка в центре Петербурга, оказался 30-летний охранник Толстовского дома. 5 марта он рассказал «Фонтанке», как догонял вооружённого человека, уклоняясь от пуль.

Фото: предоставлено Арифом Поделиться Поделиться





Рабочее место Арифа в 300 метрах от Рубинштейна, 7, где субботним вечером из травматического Grand Power ранили двоих, а потом подстрелили третьего. Смена проходила спокойно, пока от новостной ленты не отвлекла серия хлопков. Говорит, сначала подумал, что кто-то шалит с оставшимися с Нового года петардами. Взгляда на монитор, на который выводят видео с барной улицы, хватило, чтобы отбросить телефон в сторону.



«Там парень оборачивается и действительно стреляет из пистолета», — рассказывает Ариф. Одновременно к воротам побежал ещё один работник Толстовского дома. «Звал меня «Ариф! Ариф!». Выскочил — а этот негодяй уже стреляет в него», — говорит Ариф. Он подхватил пострадавшего товарища, усадил его на свой пост и бросился в погоню. На Рубинштейна было привычно оживлённо. Хулиган, по словам охранника, пугал прохожих пистолетом, походя ударил пожилого мужчину и чей-то автомобиль, похоже, разбив стекло. «С Рубинштейна повернул направо, в сторону переулка Щербакова. Увидел меня и, обернувшись, пару раз выстрелил. Успел увернуться — прижался к кустам», — делится подробностями собеседник «Фонтанки».



Возмутителя спокойствия преследовал не только он. Бежавший следом молодой человек передал охраннику свой газовый баллончик с напутствием: «Плесни в лицо». Воспользоваться им, судя по всему, не пришлось.

«Когда был у переулка Щербакова, с левой стороны стояла компания: женщины, ребёнок. Он начал буянить, я ему тоже что-то крикнул и побежал быстрее. Увидел, как у него из пистолета выпал магазин и сразу набросился. Другого варианта не было, — продолжает охранник. — Я сам не маленький — 181 см. Он ростом с меня, крепкий, с бородой. Начал сопротивляться. Чуть-чуть сложно было заломать».



Справиться с Арифом, имеющим 13-летний опыт занятий борьбой, хулигану не удалось. Кто-то протянул скотч, руки зафиксировали и дождались полицию.

Ариф говорит, что продиктовал сотруднику свои данные, но с ним пока не связывались. Сегодня он продолжает своё дежурство в Толстовском доме. О вчерашнем напоминает опухшая рука и угощения, которыми благодарили соседи по улице Рубинштейна. Его товарищ с больной ногой тоже предпочёл не оставлять рабочее место и уже борется со снегом.



Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве. Задержан 29-летний оренбуржец, проживающий в Петербурге на Парнасе. В полиции уточнили, что стрелять он начал в результате конфликта с двумя мужчинами 27 и 24 лет. Оба в больнице. Третьего пострадавшего отпустили после оказания медпомощи.

