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    Смелый до задержания, расстроенный — после. Стрельба и погоня на улице Рубинштейна попали на видео

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    Стрельба на улице Рубинштейна, как и погоня за самим стрелком накануне вечером, попала на видео. Всё вместе — натуральный боевик с хорошо поставленными экшн-сценами.

    «Фонтанка.ру»


    «Фонтанка» рассказывала, что стрелял 29-летний уроженец Оренбурга. Уже приехавшей полиции он доверительно сообщил: «Они хотели, чтобы я просто упал».

    Они — это двое мужчин 24 и 27 лет, с которыми он повздорил. Оба госпитализированы. У стрелка изъяли аэрозольный пистолет, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

    ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти


    «Фонтанка» поговорила с человеком, который, собственно, и обезоружил стрелка, избавив прохожих от возможных новых неприятностей. Это 30-летний охранник из Толстовского дома по имени Ариф. Сперва он не побоялся погнаться за агрессором, а потом удачно заборол его. Хотя признается — было нелегко. Подробности читайте на «Фонтанке».

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