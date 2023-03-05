Смелый до задержания, расстроенный — после. Стрельба и погоня на улице Рубинштейна попали на видео

Стрельба на улице Рубинштейна, как и погоня за самим стрелком накануне вечером, попала на видео. Всё вместе — натуральный боевик с хорошо поставленными экшн-сценами.
«Фонтанка.ру»
«Фонтанка» рассказывала, что стрелял 29-летний уроженец Оренбурга. Уже приехавшей полиции он доверительно сообщил: «Они хотели, чтобы я просто упал».
Они — это двое мужчин 24 и
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти
«Фонтанка» поговорила с человеком, который, собственно, и обезоружил стрелка, избавив прохожих от возможных новых неприятностей. Это