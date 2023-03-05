Человек погиб на Пулковском шоссе в результате ДТП

ДТП случилось вчера около 21:55 напротив дома 60 по Пулковскому шоссе, в районе дороги к аэропорту. «Фонтанка» показывала кадры очевидцев : на видео были полицейские машины и накрытое тело. По данным «Дорожного инспектора», человека вне зоны пешеходного перехода сбил 51-летний мужчина на автомобиле Haval. Данные пешехода устанавливаются.

Это было второе серьёзное ДТП на этом участке за день. Днём 4 марта на КАД на Пулковском шоссе столкнулись «Газон Некст» и «Сузуки Свифт». Обе машины опрокинулись, водитель грузовика вылетел из салона и упал вниз, на Пулковское шоссе. В тяжёлом состоянии его госпитализировали.



Ещё одно серьёзное ДТП с пешеходами случилось вчера вечером на Каменноостровском проспекте. Там «Лада» сбила мать с ребёнком.