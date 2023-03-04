На Пулковском шоссе — машины полиции и накрытое тело

Второе за день несчастье случилось на Пулковском шоссе. Вечером 4 марта там погиб человек.
Видео с накрытым телом в левой полосе публикует группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Перед ним стоит, по-видимому, повреждённый внедорожник, за ним — три машины полиции. «Ехал в 21:30, труп лежал. Видать, при жизни перебежать решил», — предполагает подписчик.
Около 14:40 на КАД на Пулковским шоссе столкнулись «Газон Некст» и «Сузуки Свифт». Обе машины опрокинулись. Водитель грузовика вылетел из салона и упал вниз, на Пулковское шоссе. В тяжёлом состоянии его госпитализировали.